فنان مصري يناشد السيسي الإفراج عن نجله (فيديو)

ناشد الفنان المصري أحمد صادق، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للإفراج عن نجله المعتقل منذ سنتين.

وقال ”صادق“ في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي:“أنا اسمي أحمد صادق فنان قدير، وهذا لقب رسمي حصلت عليه من النقابة، ابني مجدي مقبوض عليه منذ 25 شهرًا، يعني ما يقرب من عامين، ناشدت الرئيس السيسي أكثر من مرة حتى يفرج عنه، لكن يبدو أن صوتي لم يصل“.

وأضاف:“ابني ليس له علاقة بحزب ولا جماعة، ومعرفش هو مقبوض عليه ليه، وكل ما أسأل حد يقولي معرفش، أرجوكم ساعدوني حتى صوتي يوصل، ده ثالث رمضان ابني ما يحضروش، حد يقولي هو محبوس ليه، رجعولي ابني عشاني، وعشان مستقبله، وعشان أسرته، عاوز الفنانين يساعدوني حتى صوتي يوصل للرئيس“.

من جانبه أعلن الفنان الإماراتي حبيب غلوم، تضامنه مع صوت أحمد صادق، وأعاد نشر الفيديو عبر صفحته على موقع ”إنستغرام“.

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وقال غلوم:“من واجبنا الوقوف جنب زميلنا الفنان أحمد صادق، ونضم صوتنا معه، ونناشد الحكومة المصرية الإفراج عن ابنه، والنظر في التماسه الأبوي“.

وصادق ممثل مصري بدأ حياته الفنية بدور في مسلسل“أهلًا في السكان“ 1984، ثم تابع مسيرته التلفزيونية الناجحة في العديد من المسلسلات ومنها:“ليالي الحلمية“ 1988، ”بوابة الحلواني“ 1992، ”أهالينا“ 1996، ”الناس في كفر عسكر“، وفيلم الصرخة العام 1991، و ”الفاجومي“ العام 2011.