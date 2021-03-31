ظهرت لقطات جديدة تم التقاطها بوساطة كاميرا مراقبة في المصعد، لحظة اعتداء مغني الراب الأمريكي، كوافو على صديقته السابقة المغنية الشهيرة، ساويتي.

يأتي ذلك بعد إعلان الثنائي انفصالهما، منذ أيام؛ بعدما تردد أن السبب هو الخيانة.

يبدأ الفيديو بظهور ساويتي وهي تحاول الإمساك بحقيبة برتقالية، ثم يقوم كوافو بسحبها وإدخالها بعنف إلى المصعد لتسقط على الأرض، وتظل المغنية جالسة على أرضية المصعد ويبدو أنها كانت مصابة.

وتستمر اللقطات بسقوط المغنية على الأرض، حتى فتح باب المصعد في طابق آخر ويظهر شخص ينتظر ثم يقرر عدم الدخول، ثم أغلق كوافو الباب بحقيبته حتى تغادر ساويتي المصعد.

وكشفت المصادر، أن هذه المشاجرة حدثت العام الماضي في مجمع سكني في شمال هوليوود، قبل أشهر من الكشف عن الخلاف بينهما في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلنت ساويتي الانفصال عن كوافو في 19 مارس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أخبرت متابعيها أنها تحملت الكثير من الخيانة.

وكتبت: ”لقد تحملت الكثير من الخيانة والأذى خلف الكواليس، الهدايا لا تسد الندوب والحب يكون ليس حقيقيًا عند الخيانة مع نساء أخريات.. متحمسة لفترة جديدة من حياتي“.

ورد عليها نجم الراب قائلًا: ”لقد كنت أحبك وخيبتي أملي لأنكِ فعلت كل ذلك، لستِ المرأة التي عرفتها.. لا أتمنى لك شيئًا سوى الأفضل“.

كانت قد بدأت علاقتهما الرومانسية في عام 2018 ، وأثار الثنائي الجدل في مطلع العام الجاري عندما قدم كوافو سيارة باللون الأبيض كهدية لها.