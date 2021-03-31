صورة للفنان السوري عبد المنعم عمايري داخل المرحاض تثير ضجة واسعة

أثار مشهد تمثيلي جسده الممثل السوري عبدالمنعم عمايري في مسلسل ”قيد مجهول“ غضبا واسعا بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهور عمايري داخل المرحاض.

وانتشرت صورة من مشهد للفنان السوري وهو داخل المرحاض، حيث التقط الصورة عدد من المتابعين لمسلسل ”قيد مجهول“، خلال المشهد محل الجدل حيث ظهر عمايري على ”كرسي“ المرحاض حيث كان واضحا ظهور الجزء السفلي من جسمه للكاميرا وهو عار.

وتم تداول الصورة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر نشطاء المشهد واصفينه بالصادم وموجهين سهام الانتقاد للفنان عبدالمنعم عمايري لاسيما أنه يتمتع بجماهيرية عريضة.

في المقابل رأى البعض ان المشهد كان مناسبا ضمن سياق الأحداث، وأن لا مشكلة في ظهوره بهذا الشكل.

وانطلقت الصورة من حساب سوري على موقع ”تويتر“، متهما عبدالمنعم عمايري بتقليد شخصية خيالية ”صراع العروش“ باسم تايوان لانيستر الذي ظهر في مشهد مماثل أثناء عرض العمل الذي حظي بنجاح ومتابعة جماهيرية.

وكتب الحساب: ”عبد المنعم عمايري وهو عم يقلد تايوان لانيستر! نعتذر عن قذارة الصورة“.

وتايون لانستر هو شخصية خيالية في سلسلة الفنتازيا أغنية الجليد والنار، والمسلسل التلفزيوني الشهير صراع العروش، وهي شخصية من ابتكار جورج مارتن وظهر للمرة الأولى في لعبة العروش وهو الابن الأكبر لتيتوس لانستر.

وكتب حساب على موقع ”تويتر“ يقول: ”هيدا المشهد لـ #عبد_المنعم_عمايري من مسلسل #قيد_مجهول بلش يعمل حالة من البلبة ع مواقع التواصل…يلي عم يتابعوا المسلسل شو رأيكم بالمشهد بتعتبروه عادي بيقطع؟ أو ماكان الو داعي؟ #عبدالمنعم_عمايري“.

وغرد ايلي مرعب عبر حسابه في ”تويتر“ ”الممثل السوري #عبد_المنعم_العمايري من مسلسله الجديد #قيد_مجهول تعليقاتكن“.

وعلق مغرد آخر: ”حسب كلام اللي تابعو المشهد انه كان لها معنى، للأمانة انا أشوفها عادية دام انه مو مبين شي من جسمه إلا رجله مقارنة بأفلام قديمة كانت فيها فضايح“.

حسب كلام اللي تابعو المشهد انه كان لها معنئ للامانة انا اشوفها عادية دام انه مو مبين شي من جسمه الا رجله مقاارنة بافلام قديمة كانت فيها فضايح — Miss.K (@koki8star) March 30, 2021

ودون حساب باسم ”محمد“، ”صراحة مقرف مع احترامي لموهبة عبدالمنعم عمايري“.

وإزاء تلك الضجة انتشر رد منسوب للفنان عبدالمنعم عمايري على تلك الانتقادات التي لاحقته حيث قال: ”من ينتقدون المشهد، هم ذات الأشخاص الذين شاهدوا نفس المشهد في مسلسل صراع العروش وظلوا يتحدثون عن جماله وعبقرية صناعه وأشادوا بالأداء والتمثيل والإخراج للمسلسل الأجنبي لكن عند ظهور المشهد في عمل عربي تظهر ازدواجية المعايير“.

ومسلسل ”قيد مجهول“ يعرض عبر منصة إلكترونية، وهو يتكون من 8 حلقات وتم تصويره في لبنان خلال العام الماضي، وهو من بطولة باسل خياط وعبد المنعم عمايري وهيا مرعشلي وغيرهم.