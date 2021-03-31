هل تكون معركة طلاق براد بيت وأنجلينا جولي الأغلى في هوليوود؟

كشف خبراء قانونيون، عن أن معركة الطلاق بين النجمين الشهيرين براد بيت وأنجلينا جولي، في طريقها لتصبح الأكثر تكلفة في هوليوود على الإطلاق، من حيث الرسوم القانونية، وأنها من الممكن أن تستمر لمدة ست سنوات أخرى.

وكانت قد بدأت المعركة في ساحة المحكمة، منذ أن تقدمت أنجلينا البالغة من العمر 45 عامًا، بطلب للطلاق من براد، 57 عامًا في 2016، وقدر الخبراء في لوس أنجلوس حجم إنفاق كل منهما بأكثر من مليون دولار في التكاليف القانونية وحدها، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ورغم ذلك، لم يتوصل النجمان حتى الآن، إلى تسوية بشأن تقسيم ثرواتهما التي تقدر بملايين الدولارات، أو بشأن حضانة أطفالهم الأصغر سنًا.

وقالت المحامية الأمريكية، كيلي تشانغ ريكرت، إنها تعتقد أن طلاق النجمين يمكن أن يصبح أحد أغلى حالات الطلاق في تاريخ هوليوود من حيث الرسوم القانونية، مضيفة أن المعركة بينهما استمرت لأكثر من أربع سنوات حتى الآن. لذا، فهي واحدة من أطول حالات طلاق المشاهير على الإطلاق.

وأوضحت أن كلا النجمين يوظفان محامين مرموقين، تتراوح أتعابهم بين 1000 إلى 1500 دولار في الساعة، وقد يقضي المحامون من 40 إلى 50 ساعة في الأسبوع في بعض الأحيان. كما وظفت جولي وبيت قاضيًا خاصًا يتقاضى من 900 دولار إلى 1000 دولار في الساعة.

وباعت جولي مؤخرًا، لوحة رسمها الرسام ونستون تشرشل، في مزاد في لندن مقابل 11.5 مليون دولار، من أجل استكمال معركتها القانونية، ويعتقد أن براد قد منح هذه اللوحة لها.