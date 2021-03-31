اليوتيوبر السعودي عبدالله بكر يدخل المستشفى إثر أزمة صحية

أعلن والد اليوتيوبر السعودي عبدالله بكر، الدكتور خالد بن بكر، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ عن دخول ابنه في أزمة صحية، داعيا له بالشفاء.

#we_love_you_boody#ReportersWithU ان شاء الله بحول الله وقوته ستنتصر على المرض الذي اتعبك وتعود لأحبابك وانت في لباس العافية ياحبيبي يا عبدالله pic.twitter.com/HLED6LNtqT — د.م. خالد بن بكر (@DrKhaledBB) March 30, 2021

للهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين. اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ آمين. … أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت

يا ربّ العالمين، آمين pic.twitter.com/Ha7fbz5QvC — د.م. خالد بن بكر (@DrKhaledBB) March 30, 2021

وكشف والد اليوتيوبر عبدالله في سلسلة من التغريدات عن إصابته بمرض، دون أن يحدد طبيعة المرض، وما إذا كان يعاني منه منذ فترة بعيدة، حيث أعلن قبل عدة أيام عن دخول ابنه في أزمة صحية.

ارجو من الله العلي القدير سبباً بتعجيل شفائك وتخفيف آلامك ايها الابن البار pic.twitter.com/qEqwfbWXCB — د.م. خالد بن بكر (@DrKhaledBB) March 28, 2021

بأمرة سبحانة وتعالى "بكن فيكون" قادر ان يحول مرضك الى شفاء واحزانك الى افراح وفقرك الى غنى … اللهم نتوسل اليك ان تقول لدعائنا كن فيكون — د.م. خالد بن بكر (@DrKhaledBB) March 27, 2021

ومنذ نحو 10 أيام اكتفى عبدالله بكر عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ بإعادة نشر تغريدات، فيما لم ينشر عبر حسابه في ”انستغرام“ أي منشور منذ ذلك الحين.

وذكر أحد المغردين أن ”عبدالله في المستشفى منذ أكثر من أسبوع“، لكن عائلته لم تكشف تفاصيل عن مرضه.

محد عارف ايش فيه بس له اسبوع وشوي متنوم بالمستشفى — 𝓐𝓪 (@cerno1_) March 31, 2021

ويملك عبدالله بكر قناة ”سعودي ريبورتزر“ على ”يوتيوب“ بالشراكة مع شقيقه التوأم عبدالعزيز، حيث يقدمان محتوى يتضمن مغامرات وفكاهيات، إضافة إلى أغان لهما، ويفوق عدد مشتركيها 7 ملايين شخص، فيما يبلغ عدد متابعي عبدالله على ”انستغرام“ 2,8 مليون متابع، بينما يبلغ العدد أكثر من 172 ألف متابع عبر ”تويتر“.