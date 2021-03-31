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اليوتيوبر السعودي عبدالله بكر يدخل...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 8:43 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 10:00 GMT

اليوتيوبر السعودي عبدالله بكر يدخل المستشفى إثر أزمة صحية

أعلن والد اليوتيوبر السعودي عبدالله بكر، الدكتور خالد بن بكر، عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر" عن دخول ابنه في أزمة صحية، داعيا له بالشفاء.

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المصدر: إرم نيوز

أعلن والد اليوتيوبر السعودي عبدالله بكر، الدكتور خالد بن بكر، عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ عن دخول ابنه في أزمة صحية، داعيا له بالشفاء.

وكشف والد اليوتيوبر عبدالله في سلسلة من التغريدات عن إصابته بمرض، دون أن يحدد طبيعة المرض، وما إذا كان يعاني منه منذ فترة بعيدة، حيث أعلن قبل عدة أيام عن دخول ابنه في أزمة صحية.

ومنذ نحو 10 أيام اكتفى عبدالله بكر عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ بإعادة نشر تغريدات، فيما لم ينشر عبر حسابه في ”انستغرام“ أي منشور منذ ذلك الحين.

وذكر أحد المغردين أن ”عبدالله في المستشفى منذ أكثر من أسبوع“، لكن عائلته لم تكشف تفاصيل عن مرضه.

ويملك عبدالله بكر قناة ”سعودي ريبورتزر“ على ”يوتيوب“ بالشراكة مع شقيقه التوأم عبدالعزيز، حيث يقدمان محتوى يتضمن مغامرات وفكاهيات، إضافة إلى أغان لهما، ويفوق عدد مشتركيها 7 ملايين شخص، فيما يبلغ عدد متابعي عبدالله على ”انستغرام“ 2,8 مليون متابع، بينما يبلغ العدد أكثر من 172 ألف متابع عبر ”تويتر“.

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