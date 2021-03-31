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بعد طرح البرومو.. اتهام صناع مسلسل...
تاريخ النشر: 31 مارس 2021 6:39 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2021 8:15 GMT

بعد طرح البرومو.. اتهام صناع مسلسل "الملك" بالاقتباس من الفيلم الأمريكي "300"

طرحت الشركة المنتجة "سينرجي" البرومو الرسمي للمسلسل التاريخي "الملك" الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة الفنان عمرو يوسف الذي يجسد من خلاله

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المصدر: روبي أحمد ـ إرم نيوز

طرحت الشركة المنتجة ”سينرجي“ البرومو الرسمي للمسلسل التاريخي ”الملك“ الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل، وهو من بطولة الفنان عمرو يوسف الذي يجسد من خلاله شخصية أحد ملوك الفراعنة الذين هزموا الهسكوس.

وبمجرد طرح الشركة للبرومو عبر صفحة الشركة الرسمية على إنستغرام، انهال سيل كبير من الانتقادات على العمل، فالبعض اتهم صناع العمل باقتباسه من الفيلم الملحمي الأمريكي 300 الذي يحكي عن الحروب الفارسية اليونانية، خاصة بعض الحركات القتالية التي ظهرت في البرومو والحوار.

ليس هذا فحسب، بل سخر الجمهور من طريقة الحوار بالمسلسل، حيث اعتمد على العامية، وهو الأمر الذي أثار استياءهم بشدة واندهاشهم، كون العمل تاريخيا، وكان يفترض أن يدور الحوار باللغة العربية الفصحى.

ومن التعليقات التي جاءت ”حاسس إن المسلسل مأخوذ من فيلم 300 الشهير في تشابه كبير في الأحداث ده غير اللهجة العامية في الحوار رغم إن ده مسلسل تاريخي مينفعش طبعا“، ”مسلسل الملك بتاع عمرو يوسف باين قوي انه مقتبس من  الفيلم الملحمي الأمريكي ٣٠٠.. خاصة مشاهد القتال، بس مع اختلاف تام بين قوة البطل عندنا وعندهم“.

وقال آخرون ”‏‎دي كارثة تاريخية أصلا.. لا السيوف صح ولا الدروع صح و لا حتى أشكالهم مظبوطة، أنا عارف إن الذقن موضة دلوقتي بس المصريين مكانوش بيربوها.. و عمرو يوسف نفسه شبه الهكسوس أكثر ما يشبه المصريين أو ملك مصر نفسه حتى.. المشكلة إن شكلهم تعبوا فيه بس كله بقى على الفاضي“، ”‏مسلسل عمرو يوسف شكله جامد بس المفروض بيتكلم عن الفراعنه حسه بيتكلم بالغة ملك السنبلاوين“.

وفيلم 300 هو فيلم حربي ملحمي أمريكي صدر عام 2006 يستند إلى القصة المصورة بنفس الاسم 300 من قبل فرانك ميلر ولين فارلي، وكلتاهما رواية خيالية لمعركة ترموبيل خلال الحروب الفارسية اليونانية.

مسلسل ”الملك“ من بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك وماجد المصرى وباسل الزارو ومحمد علاء وريم مصطفى وياسين السقا، مع كوكبة كبيرة من النجوم، وسيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج حسين المنباوي.

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