مع تزايد الطلب على الفنون.. السعودية تباشر خطة طموحة لإعداد آلاف الموسيقيين

قال مسؤول سعودي في قطاع الموسيقى إن المملكة، الحديثة العهد بالانفتاح على الفنون، بحاجة لآلاف الموسيقيين والعاملين في تخصصات مختلفة في القطاع، مع تزايد الفعاليات والجمهور المحب للفنون عموماً والموسيقى على وجه الخصوص.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى، محمد الملحم، يتحدث بمناسبة إطلاق الهيئة الحكومية برنامجا تدريبيا لشبان وشابات المملكة الراغبين في تعلم بعض فنون الموسيقى، عندما قال إن الدراسات تشير إلى اتساع حجم الهوة بين الطلب والعرض في سوق قطاع الموسيقى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن الملحم قوله إنه من المتوقع أن يصل الطلب في حلول العام 2030 إلى أكثر من 29 ألفا، ما يؤكد أن السوق واعد والفرص سانحة لتطوير قطاع الموسيقى.

وأطلقت هيئة الموسيقى أمس الثلاثاء برنامجاً تدريبياً افتراضياً لصناعة الموسيقى، يتضمن دورات قصيرة للتدريب والتعليم عن بُعد بالتعاون مع بعض المعاهد والمدارس العالمية، في مسارات تعليمية تشمل الهندسة الصوتية وتشغيل الاستوديوهات وتنسيق الموسيقى وإدارة أعمال الفنانين.

وذكر الملحم أن البرنامج التدريبي الذي سيستمر التسجيل فيه حتى 20 حزيران/يونيو المقبل، يستهدف المساهمة في سد ثغرة معرفية يحتاجها قطاع الموسيقى في المملكة.

ويتاح التسجيل في البرنامج لجميع السعوديين الراغبين في دراسة التخصصات الأربعة التي يوفرها البرنامج، شريطة أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

ويوفر البرنامج فرصة التدريب والتعليم لـ 500 مستفيد سيتلقون برنامجاً تدريبياً افتراضياً لتخصصات مساعدة لقطاع الموسيقى، كما ستعمل الهيئة على توقيع اتفاقيات مع الشركات المتخصصة في مجال الموسيقى في المملكة، لتوفير تطبيق عملي للمتدربين المتخرجين للبرنامج.

وقال القائمون على البرنامج إنه يستهدف اكتشاف وتنمية وتمكين المواهب الموسيقية، ودعم منشآت النشاط المرئي والمسموع الناشئة ذات الاختصاص الموسيقي، إضافة إلى إثراء صناعة الموسيقى، وفتح مجالات وآفاق اقتصادية ووظيفية في مختلف التخصصات الموسيقية.

وتمكن عدد محدود من السعوديين والسعوديات من تنمية مهاراتهم الموسيقية في العقود الماضية، بدعم من عائلاتهم، في ظل غياب تدريس وتعليم الموسيقى في البلاد على نطاق واسع بفعل انتشار آراء دينية تحرمها.

لكن ذلك أصبح الآن من الماضي، مع خطط البلاد الطموحة لتجاوز تلك المرحلة التي يطلق عليها السعوديون اسم ”الصحوة“، في إشارة للفترة التي سيطر فيها التيار الديني على المجتمع السعودي منذ سبعينيات القرن الماضي، ونجح طوال تلك السنوات في إبقاء الموسيقى خارج مدارس المملكة باستثناء عزفها في بعض المناسبات الوطنية.

وفاجأت السعودية الجميع بعدما نجحت في غضون عامين تقريباً، بالتحول لوجهة عالمية للثقافة والفنون، حيث استقطبت العديد من الفعاليات والمهرجانات التي حضرها أشهر فناني ونجوم العالم، قبل أن تبدأ خطة طموحة لاستقبال السياح الذين وصل عشرات الآلاف منهم للمملكة في غضون أشهر قليلة أواخر عام 2019، لكن ظهور فيروس كورونا عطل كل تلك الفعاليات.