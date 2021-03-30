سارة التونسي تتهم "العدل جروب" بالتعدي عليها وتهديدها

أعلنت الفنانة التونسية سارة التونسي، أنها تقدمت بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية في مصر ضد شركة ”العدل جروب“، على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما بعد طردها من مسلسل ”حرب أهلية“، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية يسرا.

وقالت التونسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”شركة ”العدل جروب“ تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس و مصر و الإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل ”حرب أهلية“ ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني و تسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة“.

وأضافت :“ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي و تشويه سمعتي ثم لم يكفِ الشركة ذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 مليون جنيه !.. من يطالب من ؟!!!“.

وتابعت :“على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد ”شركة العدل جروب“ بتاريخ 2021/03/24 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة، كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 2021/03/07.. و كلي ثقة في عدل الله و عدالة القضاء المصري..“.

ونشبت أزمة كبيرة في كواليس مسلسل ”حرب أهلية“، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية يسرا، بين الشركة المنتجة للعمل والفنانة التونسية سارة التونسي.

وقررت شركة ”العدل جروب“، المنتجة للمسلسل، طرد سارة التونسي من العمل، على إثر مشاكل قانونية قائمة بينهما.