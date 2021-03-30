سارة التونسي تتهم "العدل جروب" بالتعدي عليها وتهديدها

أعلنت الفنانة التونسية سارة التونسي، أنها تقدمت بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية في مصر ضد شركة ”العدل جروب“، على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما بعد طردها من مسلسل ”حرب أهلية“، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية يسرا.
وقالت التونسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”شركة ”العدل جروب“ تمنعني من التعاقد على خمسة أعمال بين تونس و مصر و الإمارات لكي أتفرّغ لمسلسل ”حرب أهلية“ ثم تستبعدني من العمل فجأة بعد تصوير نصف المسلسل دون إعلامي بذلك، مما تسبّب في خروجي من الموسم الرمضاني و تسبّب لي في خسائر ماليّة كبيرة“.
وأضافت :“ثم عندما أرفض هذا الظلم يتم التعدي علي وتهديدي وترويعي و تشويه سمعتي ثم لم يكفِ الشركة ذلك فهي تطالبني بتعويض قيمته 10 مليون جنيه !.. من يطالب من ؟!!!“.
وتابعت :“على العموم، أنا في انتظار نتائج تحقيقات نقابة المهن التمثيليّة في الشكوى التي قدمتُها ضد ”شركة العدل جروب“ بتاريخ 2021/03/24 عن طريق مكتب المستشار أحمد عودة، كما في انتظار تحقيقات النيابة العمومية فيما يتعلق بمحضر إثبات الحالة المحرّر ضدهم بتاريخ 2021/03/07.. و كلي ثقة في عدل الله و عدالة القضاء المصري..“.
ونشبت أزمة كبيرة في كواليس مسلسل ”حرب أهلية“، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية يسرا، بين الشركة المنتجة للعمل والفنانة التونسية سارة التونسي.
وقررت شركة ”العدل جروب“، المنتجة للمسلسل، طرد سارة التونسي من العمل، على إثر مشاكل قانونية قائمة بينهما.