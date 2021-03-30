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إصابة الفنانة المصرية صفاء الطوخي ب...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 18:58 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 21:00 GMT

إصابة الفنانة المصرية صفاء الطوخي بفيروس "كورونا"

أعلنت الفنانة المصرية صفاء الطوخي، إصابتها بفيروس كورونا، دون إعلان تفاصيل أو كيفية إصابتها بالفيروس. وكشفت صفاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

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المصدر: يوسف عبد الله-إرم نيوز

أعلنت الفنانة المصرية صفاء الطوخي، إصابتها بفيروس كورونا، دون إعلان تفاصيل أو كيفية إصابتها بالفيروس.

وكشفت صفاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، عن الأمر من خلال منشور قالت فيه: ”إيجابي كورونا“.

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وتشارك الطوخي في مسلسل ”كوفيد 25“ للفنان يوسف الشريف، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وهو يتكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

ويجسد الفنان يوسف الشريف في السباق الرمضاني المقبل 2021، بمسلسل ”كوفيد 25″، الذي ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، شخصية “يوتيوبر”، ومن المقرر أن يقابل العديد من التحديات، حيث تجمع أحداث العمل بين الخيال والدراما الاجتماعية والرعب.

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