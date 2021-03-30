إلزام أحمد سعد بسداد نحو 32 ألف دولار لصالح سمية الخشاب

ألزمت محكمة الأسرة في مصر اليوم الثلاثاء الفنان أحمد سعد، بسداد مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه ما يُعادل نحو 32 ألف دولار أمريكي، كمؤخر صداق وأتعاب المحاماة، لصالح طليقته سمية الخشاب.

وكان عماد لطفي، محامي الفنانة سمية الخشاب، قد أقام دعوى قضائية جديدة ضد الفنان أحمد سعد للحصول على مؤخر الصداق وقدم حافظة مستندات تفيد بالزواج خلال الفترة الواقعية بين الـ20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام 2017 حتى الـ30 من شهر آذار/مارس من عام 2019، وذلك بموجب عقد شرعي.

وطالب محامي الخشاب، بإلزام سعد سداد مبلغ 500 ألف جنيه قيمة مؤخر الصداق بينهما عقب طلاقها طلقة أولى وانتهاء عدتها، وطالبت الدعوى بإلزام الفنان سعد سداد المؤخر المستحق لها عن فترة الزواج.

وأعلن أحمد سعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب بعد 18 شهرا من زواجهما.

وأوضح سعد، في أحد اللقاءات التلفزيونية، أن من أسباب فشل العلاقة بينهما هو الزواج سريعا ما أدى إلى الطلاق في النهاية.