بعد أن شكك بفاعليته.. راغب علامة يتلقى لقاح كورونا في الإمارات (فيديو)

تلقى المطرب اللبناني راغب علامة، اللقاح المضاد لفيروس كورونا في دولة الإمارات التي يقيم فيها، خلال الفترة الحالية رفقة أسرته.

ويأتي ذلك بعد حالة جدل واسعة أثارها راغب علامة، على مدار الفترة الماضية، بشأن مخاوفه من تلقيه ثم عدوله عن القرار.

وشارك راغب علامة جمهوره عبر حسابه على ”تويتر“، صورته التي وثق من خلالها لحظة تلقيه اللقاح موجها الشكر للإمارات، وكتب راغب قائلا: ”اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوفيد 19 شكرا لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان“.

اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19

شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان #uae #dubai #dha pic.twitter.com/0uUonEPVx2 — RaghebAlama (@raghebalama) March 30, 2021

وكان راغب علامة قد أعلن عن مخاوفه بشأن اللقاح، بسبب تشكيكه بفاعليته التي وصلت بحسب الشركات المصنعة له لأكثر من 90 بالمئة، لكنه تراجع وخالف قراره في مقطع فيديو له، قال فيه: ”كل يوم عن يوم عم يتطور موضوع لقاح كورونا“.

وأضاف ”من كام شهر أنا كنت كتير خايف من اللقاح، لكن اليوم الخطر الدائم هو كورونا نفسها، أنا ناطر ليوصل الفكيسن على لبنان لأكون أول واحد يأخذه“.