صالح الجسمي يبدأ المشي تدريجيا بعد العملية الجراحية (صورة)

شهدت الحالة الصحية للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، تطورات جديدة بعد عملية جراحية في المخ، وتفاعل الجسمي عبر حساباته في السوشال ميديا مجددًا بعد قرابة أسبوع على اعتزاله بسبب مرضه ناشرًا صورة جديدة له كشفت عن وضعه الحالي، موضحًا أنه بدأ أولى خطوات المشي من جديد.

وجاءت صورة الجسمي من خلال خاصية ”الاستوري“ على حسابه في موقع ”إنستغرام“ وعلق قائلًا ”بدأت أولى خطوات المشي بمساعدة اختصاصي العلاج الطبيعي الحمد لله دائما وأبدا“.

وكان قد نشر الممثل والمخرج الاماراتي الدكتور حبيب غلوم، فيديو عبر صفحته على ”إنستغرام“ للجسمي، طمأن من خلاله متابعيه على صحته، بعد عمليه جراحية، إثر تعرضه لنزيف في المخ.

وكتب غلوم عبر صفحته: ”نبشركم الصديق الإعلامي صالح الجسمي بخير وعافية ويطمنكم بنفسه ويشكر كل من سأل عنه“.

يذكر أن صالح الجسمي، خضع يوم الأربعاء الماضي لعملية قسطرة بالمخ، إثر تعرضه للنزيف.