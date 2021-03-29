هل أراد الأمير تشارلز قتل ديانا للزواج من مربية الأميرين وليام وهاري؟

كشفت وسائل الإعلام العالمية أن الصحفي البريطاني الشهير مارتن بشير، أظهر للأميرة ديانا إيصال إجهاض خاصا بتيغي ليجي بورك، التي كانت تعمل مربية للأميرين ويليام وهاري في مرحلة الطفولة، في محاولة لإقناعها بإجراء مقابلته الشهيرة معها في عام 1995.

وأشار التقرير إلى أن الأميرة ديانا كانت تعتقد أن الأمير تشارلز أراد قتلها من أجل الزواج من ليجي بورك، كما أنها كانت مقتنعة أنها كانت حاملا من الأمير وأجهضت، وفقا لمجلة ”بيبول“ الأمريكية.

وكان قد تم اتهام بشير، البالغ من العمر 58 عاما، بإخبار الأميرة ديانا بسلسلة من الأكاذيب من أجل إقناعها بإجراء المقابلة، كما كشفت صحيفة ”صنداي تايمز“ مسبقا أن بشير أظهر أيضا بيانات مصرفية مزورة لشقيق ديانا، لإقناعه بأن أحد موظفيه كان يسرب معلومات عن عائلته.

وفي نوفمبر الماضي، عينت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ القاضي جون دايسون لقيادة تحقيق مستقل حول مقابلة الأميرة ديانا في برنامج ”بانوراما“ الذي قدمه مارتن بشير.

وتوصل دايسون إلى أن ديانا انسحبت قبل إجراء المقابلة في الأيام التي سبقت التصوير وأن إيصال الإجهاض الزائف أقنعها بالعدول عن رأيها.

ومن المتوقع الكشف عن التقرير النهائي للقاضي دايسون حول المقابلة المثيرة للجدل في مايو أو يونيو القادمين، إلا أن ”بي بي سي“ تعمل على برنامج جديد حول القضية ليتم بثه في منتصف أبريل القادم.