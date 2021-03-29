وفاة ابنة الفنانة السورية جمانة مراد (صورة)

فجعت الفنانة السورية جمانة مراد، بوفاة ابنتها ”ديانا“، بعد مرور أقل من عام على إعلانها خبر ولادتها مع توأمها علي، دون أن تذكر أي أسباب للوفاة.

وقالت جمانة عبر صفحتها بموقع ”إنستغرام“: ”الحمدلله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنه يا روح قلب أمك وأبوكِ“.

وأضافت في منشورها: ”فراقك صعب و مؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير، يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمدلله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنة يا أمي ”.

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ويذكر أن جمانة مراد، كانت قد أخفت خبر حملها بتوأميها ثم كشفت في شهر أيار/مايو الماضي أنها أنجبت التوأمين في أمريكا، وذلك بعد أن انتهت من تصوير مسلسل ”خيانة عهد“ رمضان الماضي.

وقالت في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنها قامت بولادة مبكرة لتوأمها في أمريكا، وذلك قبل الشهر السابع بيومين، لافتة إلى أنه أصبح لديها الاَن من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو ثلاثة أولاد، هم ”محمد وعلي وديانا“، التي أعلنت عن وفاتها اليوم.