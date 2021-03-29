فيلم "The Last Vermeer".. تجسيد لسيرة أعظم مزور في تاريخ الفن التشكيلي

يجسد فيلم الدراما الأمريكي التاريخي ”المزور الأخير/The Last Vermeer“، الصادر أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، سيرة حياة أعظم مزور في تاريخ الفن التشكيلي خلال فترة الحرب العالمية الثانية.

ويظهر في العمل تفاني ضابط في قوات التحالف سبق أن شارك في المقاومة الشعبية الهولندية ضد المحتل النازي، وسعيه الحثيث للكشف عن سلسلة سرقات للوحات فنية تشكيلية تعود لكبار الفنانين، بعد وصولها إلى أيدي شخصيات نازية بارزة.

وتبدأ اللقطات الأولى للعمل بطقس شتوي عاصف ومظلم شديد، توحي باكتشاف عساكر من قوات التحالف المنتصرة في الحرب مخبأ سريا يحتوي على قطع أثرية ذات قيمة كبيرة، ولوحات فنية مسروقة.

ويصل تحقيق الضابط الشاب إلى تتبع لوحة نادرة للفنان الهولندي يوهانس فيرمير، أحد أكبر فناني القرن السابع عشر، وتدور الشبهات حول الفنان الموهوب وجامع التحف هان فان ميغرين، على خلفية ثرائه السريع بعد شهور من انتهاء الحرب، ويربط المحقق اسم الفنان بسرقة أغلى لوحة في العالم وبيعها إلى قائد نازي، بعد أن كان أحد الرموز القومية في التصدي للنازيين.

والفيلم مقتبس عن قصة حقيقية وردت في رواية للكاتب الأمريكي جوناثان لوبز، ووثقت الأحداث حقبة زمنية تاريخية تعود إلى العام 1945.

ويكشف الفيلم عن عنف أسري في طفولة ميغرين، إذ كان يتعرض لتعنيف والده ومنعه من متابعة هوايته وشغفه في الفن، وعلى الرغم من أن الفن كان شغفه الوحيد تحمل القسوة إلى أن انتقل للعيش في باريس.

وفي لحظة استسلام قدري، إذ كان على وشك أن يرمي نفسه من فوق برج إيفل، تفجرت بداخله قوى فنية غريبة عادت به إلى هولندا، ليرسم بشكل هستيري لأشهر متواصلة دون فترات راحة أو نوم.

وتراود ميغرين مخاوف عدة، إذ يخشى من مرحلة ما بعد فورة الفن، لنشهد انهياره متأملا لوحاته وأعماله بحسرة شديدة، إلى أن ساعده صديقه بتنظيم أول معرض خاص بأعماله الفنية.

وتخللت أمستردام ضجة عارمة إثر معرض ميغرين، لكنه تعرض لهجوم ونقد لاذع ورفض لوجوده وانخراطه ساحة الفن، إذ اعتبروا أن لوحاته تخلو من الروح وتفتقر إلى الرؤية الفنية والإبداع، فحاولوا سحق شغفه من خلال إحباطه واستنكار شخصه وتحجيمه، وبأن اسمه لن يلمع أبدا في عالم الفن.

ويشكل رفض المحيط الفني ردة فعل قاسية لدى ميغرين، ليتحول إلى تزوير اللوحات، والتواصل مع قادة النازية.

وينتقل مسار الفيلم من خط بوليسي إلى خط درامي متقن، بنهاية مضحكة وخطيرة في الوقت ذاته، داخل قاعة المحكمة، لنشهد مثول ”ميغرين“ أمام القضاء بتهمة التعاون مع النازيين، الذين اقتنوا اللوحة المزورة بملايين الدولارات.

وجاءت حركة الكاميرا بطيئة، والألوان عميقة خافتة ومظلمة تتواءم وسرد القصة وزمن أحداثها، ونجحت الموسيقى التصويرية بشد الانتباه باعثة مشاعر التوتر والقلق.

يذكر أن مخرج الفيلم هو الملياردير الشهير دان فريدكن رئيس شركة تويوتا في الخليج العربي، ورائد أعمال في مشروعات اقتصادية كثيرة داخل وخارج الولايات المتحدة، فضلا عن كونه رئيسا لنادٍ كروي في روما. وشارك في بطولة العمل غاي بيرس، وكلايس بانج، وفيكي كريبس، وأوجست ديل.