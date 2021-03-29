بعد مناشدته الكاظمي.. نشطاء يطالبون بمنح الفنان الفلسطيني محمد عبد الرحيم الجنسية العراقية (فيديو)

عبر ناشطون ومدونون عراقيون عن تضامنهم الواسع مع الفنان ذي الأصول الفلسطينية محمد حسين عبدالرحيم، بعد مطالبته بالجنسية العراقية.

وظهر عبدالرحيم مؤخراً وهو على فراش المرض، وفي وضع إنساني صعب، يطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنحه الجنسية العراقية، حيث وعده الأخير بتلبية طلبه.

هل من المعقول أن الرمز الوطني العراقي الفنان الكبير محمد حسين عبد الرحيم لا يحمل الجنسية العراقية؟ إنها حقا صدمة حقيقية. عيب علينا ألا يحمل هذا الرجل الذي أمتعنا منذ خمسين عاما بفنه الجنسية العراقية. محمد حسين عبد الرحيم فخر لنا. #الجنسية_لمحمد_حسين_عبد_الرحيم pic.twitter.com/Af6bjGBBFA — Hamid Alkifaey حميد الكفائي (@alkifaey) March 28, 2021

ويمنح العراق الفلسطينيين الذين يقيمون على أراضيه حقوق المواطنين بشكل تام، غير أنه يرفض منحهم الجنسية العراقية، وحق التصويت والترشيح إلى الانتخابات النيابية؛ وذلك للحفاظ على حق الفلسطيني في العودة إلى وطنه.

ويسكن عبدالرحيم في العراق منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث عُرف ممثلاً مسرحياً بارعاً، وقدم الكثير من الأعمال الفنية، في مجال الدراما والتمثيل الكوميدي وغيرها، وهو مشهور في العراق لدى مختلف الأجيال.

وأثار ظهوره الأخير في شقته المتواضعة بالعاصمة بغداد، وطلبه الجنسية العراقية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشاعر الجمهور، وأعاده إلى الواجهة، حيث عبر كثيرون عن تفاجئهم بكونه فلسطيني الأصل، خاصة وأن لهجته عراقية خالصة.

اول مرة اعرف ان الفنان محمد حسين عبد الرحيم هو من اصل فلسطيني مو عراقي😳فنان من الزمن الجميل يستحق التقدير والاحترام ويستحق الجنسية اكثرمن المنافقين الحراميةاتمنى ترفعواهاشتاق الجنسية له وان تتكفل الحكومة بمصاريف علاجه لانسان خدم العراق وبصمته واضحة#الجنسية_لمحمد_حسين_عبد_الرحيم pic.twitter.com/C4UBp4GPit — Ward✨✨ (@w0123d) March 29, 2021

وطالب نشطاء ونخب ثقافية بضرورة منحه الجنسية العراقية؛ لما قدمه خلال مسيرته الفنية في البلاد من أعمال درامية، ودفعه مسيرة الفن في البلاد إلى الأمام.

ابو ميسون انت عراقي اكثر من الكثيرون ممن يدعون انهم عراقيون فانت بقلوب الملايين ولك احترام وحب لا احد يمتلك الحب هذا #الجنسية_لمحمد_حسين_عبد_الرحيم — Ahmed Tilab (@TilabAhmed) March 29, 2021

رمز الكوميدية العراقية من اصل فلسطيني، امتع الملاين من خلال ادواره الكوميدية أيام الإجازة – أبو نادر – دار ودور لم يمنح الجنسية العراقية و لا حتى راتب تقاعدي و نص ايران اخذو جناسي عراقية و هم عايشين اب طهران و ياخذون رواتب تقاعدية من العراق #الجنسية_لمحمد_حسين_عبد_الرحيم pic.twitter.com/GUPZb1r96u — ابن بغداد (@ibnbaghdad16) March 29, 2021

وشارك عبدالرحيم في أفلام، ”وجهان في الصورة“، و“مكان في الغد“، و“عمارة 13″، فضلاً عن أبرز المسرحيات العراقية، وهي ”ألف عافية“، و“بيت أبو هيلة“، و“حايط انصيص“، و“أطراف المدينة“، وغيرها.

ومثل العراق إحدى محطات الفلسطينيين، بعد أن طردوا من وطنهم في عام 1948، حيث يعتقد بوجود حوالي 34,000 فلسطيني يعيشون في العراق، يتمركزون بصورة رئيسة في بغداد، حتى عام 2003، قبل سقوط نظام صدام حسين.

لكن مع اندلاع الحرب الطائفية، عام 2006، أصبحوا عرضة للاستهداف من قبل المجموعات المسلحة؛ بسبب ما اعتُبر تفضيلاً لهم من قبل صدام حسين، وهو ما دفعهم لهجرة جديدة إلى بلاد أخرى، أو السكن في مخيمات بين العراق والأردن.