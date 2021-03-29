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بعد مناشدته الكاظمي.. نشطاء يطالبون...
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 19:35 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2021 21:20 GMT

بعد مناشدته الكاظمي.. نشطاء يطالبون بمنح الفنان الفلسطيني محمد عبد الرحيم الجنسية العراقية (فيديو)

عبر ناشطون ومدونون عراقيون عن تضامنهم الواسع مع الفنان ذي الأصول الفلسطينية محمد حسين عبدالرحيم، بعد مطالبته بالجنسية العراقية. وظهر عبدالرحيم مؤخراً وهو على

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

عبر ناشطون ومدونون عراقيون عن تضامنهم الواسع مع الفنان ذي الأصول الفلسطينية محمد حسين عبدالرحيم، بعد مطالبته بالجنسية العراقية.

وظهر عبدالرحيم مؤخراً وهو على فراش المرض، وفي وضع إنساني صعب، يطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنحه الجنسية العراقية، حيث وعده الأخير بتلبية طلبه.

ويمنح العراق الفلسطينيين الذين يقيمون على أراضيه حقوق المواطنين بشكل تام، غير أنه يرفض منحهم الجنسية العراقية، وحق التصويت والترشيح إلى الانتخابات النيابية؛ وذلك للحفاظ على حق الفلسطيني في العودة إلى وطنه.

ويسكن عبدالرحيم في العراق منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث عُرف ممثلاً مسرحياً بارعاً، وقدم الكثير من الأعمال الفنية، في مجال الدراما والتمثيل الكوميدي وغيرها، وهو مشهور في العراق لدى مختلف الأجيال.

وأثار ظهوره الأخير في شقته المتواضعة بالعاصمة بغداد، وطلبه الجنسية العراقية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مشاعر الجمهور، وأعاده إلى الواجهة، حيث عبر كثيرون عن تفاجئهم بكونه فلسطيني الأصل، خاصة وأن لهجته عراقية خالصة.

وطالب نشطاء ونخب ثقافية بضرورة منحه الجنسية العراقية؛ لما قدمه خلال مسيرته الفنية في البلاد من أعمال درامية، ودفعه مسيرة الفن في البلاد إلى الأمام.

وشارك عبدالرحيم في أفلام، ”وجهان في الصورة“، و“مكان في الغد“، و“عمارة 13″، فضلاً عن أبرز المسرحيات العراقية، وهي ”ألف عافية“، و“بيت أبو هيلة“، و“حايط انصيص“، و“أطراف المدينة“، وغيرها.

ومثل العراق إحدى محطات الفلسطينيين، بعد أن طردوا من وطنهم في عام 1948، حيث يعتقد بوجود حوالي 34,000 فلسطيني يعيشون في العراق، يتمركزون بصورة رئيسة في بغداد، حتى عام 2003، قبل سقوط نظام صدام حسين.

لكن مع اندلاع الحرب الطائفية، عام 2006، أصبحوا عرضة للاستهداف من قبل المجموعات المسلحة؛ بسبب ما اعتُبر تفضيلاً لهم من قبل صدام حسين، وهو ما دفعهم لهجرة جديدة إلى بلاد أخرى، أو السكن في مخيمات بين العراق والأردن.

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