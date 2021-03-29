من هي الفنانة الكويتية الراحلة عبير الخضر؟

فارقت الفنانة الكويتية عبير الخضر الحياة اليوم الإثنين داخل مستشفى بدرية الأحمد، إثر تعرضها لمضاعفات حادة نتيجة إصابتها بفيروس ”كورونا“ مؤخرا.

والفنانة عبير في العقد الرابع من عمرها، دخلت عالم التمثيل قبل 15 عاما، إلا أن موهبتها بدأت قبل ذلك بكثير وأثناء فترة دراستها بمدرسة الفحيحيل الوطنية الخاصة، حيث بدأت آنذاك بتقليد المدرسات من باب الهواية مع زميلتها بالدراسة الفنانة اللبنانية ديانا حداد.

وكانت انطلاقة الفنانة عبير على يد الكاتبة والإعلامية فجر السعيد من خلال مسلسل ”الإمبراطورة“ حيث لعبت فيه دور زوجة الأب الشريرة، لتتوالى بعد ذلك عليها الأعمال المتنوعة بأدوار صغيرة وثانوية دون أن تحظى ببطولة مطلقة.

ووقفت الفنانة عبير بأعمالها التلفزيونية التي تقارب 30 عملا إلى جانب العديد من الممثلين البارزين منهم طارق العلي وداوود حسين وإبراهيم الحربي وإلهام الفضالة، ومن أعمالها مسلسل ”لعبة الأيام“، ”الاختيار الصعب“، و“عقيد شمة“، و“موزة ولوزة“، و“عزف الدموع“ و“الرهينة“.

وشاركت في عدد قليل من المسرحيات، إضافة إلى مجموعة من البرامج التلفزيونية، إلا أنها لم تستمر بعالم التمثيل والفن طويلاً لإصابتها بمرض السرطان.

View this post on Instagram A post shared by عبير الخضر (@abeeralkhedher)

View this post on Instagram A post shared by عبير الخضر (@abeeralkhedher)



وسبق أن ذكرت الفنانة عبير في لقاء ببداياتها أن فكرة الفن راودتها بعد أن وصفها أحد المخرجين بأنها ”عديمة الموهبة ولا تصلح للفن“، فأرادت أن تبرهن له عكس كلامه، وقدمت نفسها للمنتجة فجر السعيد التي منحتها فرصتها الأولى بمسلسل ”الإمبراطورة“ الذي لعب بطولته إبراهيم الحربي وإلهام الفضالة.

View this post on Instagram A post shared by عبير الخضر (@abeeralkhedher)



وتعرضت أثناء تصويرها للمسلسل آنذاك لإعياء نتيجة إصابتها بالزائدة الدودية، ما دفعها لإجراء عمل جراحي ثم استكمال التصوير.

وكان لإصابتها بمشكلة في قرنية العين، وعلاجها دور بقلة أعمالها ومشاركاتها، حيث اضطرت للعلاج وتغيير القرنية بمستشفى خارج الكويت لعدم توفر العلاج اللازم لها في البلد الخليجي.

وأشارت الفنانة عبير عند دخولها مجال التمثيل إلى مساندة وتشجيع أسرتها لها، خاصة زوجها الذي كان يبدي رأيه في أعمالها ويقدم لها الملاحظات والانتقادات التي أكدت أنها كانت تأخذ بها.

وكان للفنانة عبير حساب في ”إنستغرام“ يتابعها فيه أكثر من 31 ألف متابع، تنشر فيه صورها ومقاطع فيديو لها، وسجلت آخر نشاط لها في هذا الحساب قبل عام.