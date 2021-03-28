مي العيدان تقاضي مواطنتها غدير السبتي

قررت الإعلامية الكويتية مي العيدان أن تقاضي مواطنتها الفنانة غدير السبتي بتهمة السب والقذف والتشهير لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع ”انستغرام“.

ونشرت العيدان صورتها من داخل مكتب المحامي الخاص بها، معلقة :“مي العيدان من مكتب المحامي ضاري الواوان تعلن رفع قضيه على غدير السبتي سب وقذف و اساءه و تشهير وتسجيل اتصال دون موافقه شخصيه او باذن من النيابه وسوء استخدام هاتف“.

وتعود بداية الأزمة إلي قيام الإعلامية الكويتية مي العيدان باتهام فنانة وصفتها بـ“القصيرة“ بأنها هي السبب الحقيقي في إصابة الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام بفيروس كورونا، وليس كما قيل أنه أصيب أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وكتبت العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع ”انستغرام“ :“حابه أوضح شي بالنسبه لإصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تظن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره آن مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي ولا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضمیرك“.

وأخذت الفنانة الكويتية غدير السبتي الكلام على نفسها وقررت ألا تقف صامتة أمام هذه الاتهامات، قائلة :“أنا مو حقيرة أنا إنسانة عندي دم وضمير.. اشلون انا ادري اني مصابة بكورونا واروح اكمل تصوير.. عفوا حضرتك الي كاتبة هالكلام كنتي معي في التصوير.. ولا انتي الدكتور الي قالي اني عندي كورونا وانا رحت اكمل تصوير عشان اعدي ربعي.. عيب وقفي اشاعات“.

وأضافت :“ترى مشاري البلام هو الي دق عليا وقالي سوي فحص كورونا هو نتيجته طالعة قبلي.. سواء انا عديت مشاري ولا هو الي عداني هذا مرض احنا ايش درانا.. حسبي الله ونعم الوكيل في الي كاتبه الكلام ده“.

وتابعت :“اذا انتي انسانة معدومة الضمير والإنسانية احنا للأسف مو كده.. احنا ناس متربين وعندنا ذمة وضمير وعمري مافكرت أضر أحد.. واقسم بالله الي يجيب سيرتي او يكتب شي عني مو متأكد منه قسما بالله راح ابهدله“.

وقامت باستعراض هاتفها المحمول أمام الشاشة أثناء اتصالها بالإعلامية الكويتية مي العيدان، معلقة :“تدرون من إمتى بدق على مي العيدان وهي ما ترد.. لسانك بس طول وراه التليفون.. إذا أنتي صاحبة حق وتتكلمين بالحق ردي يامي. انتي جبانة بس“.