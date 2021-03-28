تركي آل الشيخ يتبرع بـ 100 ألف جنيه لكل أسرة من ضحايا قطار سوهاج

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث قطار الصعيد.

وقال ”آل الشيخ“ عبر حسابه على موقع فيسبوك:“لقد تألمت كثيرًا لحادث قطاري سوهاج، ولأننا في المملكة، ومصر، أشقاء، ويد واحدة في السراء والضراء، لذا قررت تقديم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه لأسرة كل متوفى في الحادث الأليم“.

وأضاف:“هذه أقل حاجة ممكن نقدمها لأهالينا الذين تضرروا من الحادث، وأتمنى من المولى أن يرحم المتوفين، ويصبر أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين، حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء“.

وشهدت مصر، يوم الجمعة الماضي، حادث تصادم مروعًا بين قطارين وقع بين قرية ”الصوامعة“ ومركز ”طهطا“ بمحافظة سوهاج، أسفر عن وفاة 32 مواطنًا، وإصابة 161 آخرين، بحسب البيانات الرسمية من وزارة الصحة.

وكشف وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير، يوم السبت، عن المتسبب بحادثة تصادم القطارين في محافظة سوهاج، الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

وقال وزير النقل في تصريحات تلفزيونية:”أقدم اعتذاري وأسفي لأهالي ضحايا حادث قطاري سوهاج، ونحن من الشعب ده، ويارب كلها تبقى أفراحًا بعد كده، ولا تكون هناك كوارث ولا حوادث“.

وتابع أن”هناك قطارًا توقف بسبب تفعيل فرامل الطوارئ، لأن حد شد بلف الهواء (الجزرة)، ومش عايزين نقول مين، النقطة دي النيابة العامة إللي هتظهرها“.