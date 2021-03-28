أكد ناشطون، وحسابات إخبارية، على ”تويتر“، إدخال الفنانة الكويتية انتصار الشراح للعناية المركزة.

وكشفت الإعلامية الكويتية ”مي العيدان“ عن طبيعة ما تعرضت له ”الشراح“، واستدعى إدخالها للعناية المركزة.

وقالت ”العيدان“ عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“:“دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح، حيث ترقد في العناية المركزة داخل مستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين، وبكتيريا بالدم“.

وأضافت:“دعواتكم يا جماعة الخير، فلا يرد القضاء سوى الدعاء.. اللهم شافها، وعافها، وأجرها، وأرجعها إلى أهلها وأولادها ومحبيها، بكامل عافيتها“.

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وكان الإعلامي الكويتي نايف الشمري أعلن، في نوفمبر الماضي، عن دخول الفنانة ”انتصار الشراح“ إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، دون أن يذكر أي تفاصيل خاصة بمرضها.

ونشر ”الشمري“ مقطع فيديو يجمعه مع انتصار الشراح، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“ معلقًا عليه بالقول:“دعواتكم لها بالشفاء.. الفنانة انتصار الشراح ترقد في المستشفى“.

والفنانة انتصار الشراح من أبرز فنانات الكوميديا في الكويت، ظهرت في بدايتها كمطربة، ودخلت عالم الفن من خلال الفرق الغنائية، وانتقلت إلى التمثيل بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقدمت ”الشراح“ أدوارًا، وشخصيات متنوعة، أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف الأول على الساحة الكويتية، لاسيما في الأعمال الكوميدية التي جعلتها سيدة الكوميديا الخليجية الأولى لأكثر من 3 عقود، خاصة أن في رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلًا، و14 برنامجًا كوميديًا مع شريكها الفنان داود حسين.