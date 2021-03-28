وفاة الداعية المصري محمد وهدان

نعت جامعة الأزهر اليوم الأحد في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ الداعية المصري والأستاذ في الجامعة الدكتور محمد وهدان، الذي توفي اليوم.

وقالت الجامعة إن محمد وهدان ”أحد رموز الدعوة الإسلامية التي تعلي من المنهج الوسطي، وتواجه الغلو في الأفكار والممارسات بالموعظة الحسنة“.

كما نعاه عميد كلية الإعلام في جامعة الأزهر، الدكتور غانم سعيد، قائلا: ”كان معنا بالأمس، لكن قدر الله سبق، وإرادته نفذت، فذهب إلى رحاب الله“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1158056271300421&id=100012881766603&refid=52&__tn__=-R

وكان الداعية الإسلامي الدكتور محمد وهدان، قد شارك أمس السبت في مؤتمر لكلية الإعلام في الجامعة، حيث كان يحاور ويعقب على أطروحات المتدخلين.

وعمل الراحل أستاذا ورئيس قسم الصحافة في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر، وكانت له برامج دينية وفقرات ثابتة في عدد من البرامج.