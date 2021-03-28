ياسر العظمة ينشر "برومو" مسلسل "السنونو" (فيديو)

بعد غياب ثمانية أعوام، يعود النجم السوري ياسر العظمة إلى الظهور عبر مسلسل جديد في شهر رمضان، يحمل عنوان ”السنونو“، من تأليفه وبطولته، بعد أن كانت مشاركته الأخيرة في العام 2013 بمسلسل «مرايا».

ونشر الفنان السوري، اليوم الأحد، عبر حسابه على موقع إنستغرام البرومو الخاص بالمسلسل، الذي تم تصوير حلقاته في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة فنانين سوريين وعرب، وتولى إخراج العمل المصري خيري بشارة، فيما كتب النص العظمة نفسه، وسيؤدي في المسلسل دور البطولة من خلال شخصية القبطان عوني.

https://www.instagram.com/tv/CM9aYB8nEEA/?igshid=1lud0gpso7kve

ويشارك في العمل الممثل السوري عابد فهد، الذي كشف في وقت سابق أن العمل يحكي عن سفينة تجوب البحار، وتتوقف بمحطات وأماكن معينة، وهنالك ركاب جدد يصعدون في كل محطة، وفي كل محطة توجد حكاية، مشيرا إلى أن أحداث المسلسل تتكون من الظروف المحيطة بهذه السفينة مع القبطان، الذي يؤدي دوره ياسر العظمة.

يذكر، أن آخر موسم من سلسلة ”مرايا“ (التي بدأت عام 1982) عُرض عام 2013، إلا أنه توقف بعدها بسبب الظروف الأمنية في سوريا، وتدهور وضع الدراما السورية بشكل عام، إضافة إلى انتقال ياسر العظمة إلى خارج سوريا، وكذلك هجرة العديد من الممثلين والفنانين السوريين.

ويحظى مسلسل ”مرايا“ بشعبية كبيرة في سوريا والعالم العربي، باعتماده أسلوب النقد الساخر، وضم المسلسل في معظم أجزائه نخبة من الممثلين السوريين، وتعاقب على إخراجه المخرجون: هشام شربتجي، مأمون البني، حاتم علي، سامر برقاوي، سيف الدين سبيعي.