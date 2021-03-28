منوعات

هل ينتج الأمير هاري وميغان ماركل في...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 11:09 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 13:25 GMT

هل ينتج الأمير هاري وميغان ماركل فيلما عن قتل العائلة المالكة لديانا؟

عيّن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل المنتج، بن براوننغ، كرئيس لشركة إنتاج الأفلام Archewell Productions و Archewell Audio التابعة لهما. ووفق صحيفة "ديلي ميل"

+A -A
المصدر: إيناس السيد - إرم نيوز

عيّن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل المنتج، بن براوننغ، كرئيس لشركة إنتاج الأفلام Archewell Productions و Archewell Audio التابعة لهما.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمتلك بن براوننغ حقوق فيلم مثير للجدل يتحدث عن مقتل الأميرة ديانا عام 1997 على يد العائلة المالكة، وحصل المنتج المولود في بريطانيا على سيناريو الفيلم ”Inquest“ في عام 2013 بعد حرب مزايدة شرسة.

2021-03-41022372-9410189-image-a-34_1616882435029

ويركز الفيلم على نظريات المؤامرة التي ظهرت بعد حادث السيارة الذي تسبب في وفاة ديانا في باريس، بما في ذلك الادعاء بأن الملكة أمرت باغتيالها؛ لأنها كانت حاملا وتخطط للزواج من عشيقها المسلم، دودي الفايد.

وتدور قصة الفيلم حول محام يدعى مايكل ديفيز، عينه محمد الفايد للتحقيق في وفاة ابنه دودي، وأن الفايد اعتقدَ أنهما قُتِلا بسبب خطوبتهما، وأن الملكة لم تكن تريد عضوا مسلما في العائلة المالكة.

كانت ترددت أنباء تفيد بأن هناك رسائل سرية كتبتها الأميرة ديانا، تحدثت خلالها عن مخاوفها من أن العائلة المالكة كانت تتآمر لقتلها.

وبالرغم من أن الفيلم في حوزة براوننغ منذ 2013، إلا أن حالة المشروع غير واضحة، ولكن من الممكن أن يستغرق الفيلم سنوات في التطوير.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play