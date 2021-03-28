هل ينتج الأمير هاري وميغان ماركل فيلما عن قتل العائلة المالكة لديانا؟

عيّن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل المنتج، بن براوننغ، كرئيس لشركة إنتاج الأفلام Archewell Productions و Archewell Audio التابعة لهما.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يمتلك بن براوننغ حقوق فيلم مثير للجدل يتحدث عن مقتل الأميرة ديانا عام 1997 على يد العائلة المالكة، وحصل المنتج المولود في بريطانيا على سيناريو الفيلم ”Inquest“ في عام 2013 بعد حرب مزايدة شرسة.

ويركز الفيلم على نظريات المؤامرة التي ظهرت بعد حادث السيارة الذي تسبب في وفاة ديانا في باريس، بما في ذلك الادعاء بأن الملكة أمرت باغتيالها؛ لأنها كانت حاملا وتخطط للزواج من عشيقها المسلم، دودي الفايد.

وتدور قصة الفيلم حول محام يدعى مايكل ديفيز، عينه محمد الفايد للتحقيق في وفاة ابنه دودي، وأن الفايد اعتقدَ أنهما قُتِلا بسبب خطوبتهما، وأن الملكة لم تكن تريد عضوا مسلما في العائلة المالكة.

كانت ترددت أنباء تفيد بأن هناك رسائل سرية كتبتها الأميرة ديانا، تحدثت خلالها عن مخاوفها من أن العائلة المالكة كانت تتآمر لقتلها.

وبالرغم من أن الفيلم في حوزة براوننغ منذ 2013، إلا أن حالة المشروع غير واضحة، ولكن من الممكن أن يستغرق الفيلم سنوات في التطوير.