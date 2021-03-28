سكان غاضبون يستدعون الشرطة لحفيد الملكة إليزابيث

استدعى سكان محليون الشرطة لحفيد الملكة إليزابيث، بيتر فيليبس، ونجل الأميرة آن، بعد أن قام برحلة لمسافة 460 ميلًا إلى اسكتلندا، بالرغم من قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا.

واتصل السكان الغاضبون بالشرطة بعد رؤية بيتر البالغ من العمر 43 عامًا، في منزل صديقة شقيقته زارا تيندال.

ويعيش بيتر في حديقة جاتكومب، مقر إقامة الأميرة آن في غلوسترشير، إلا أنه توجه إلى مقاطعة في أبردينشاير في رحلة عمل خاصة بشركته XL Medical، التي توفر اختبارات فيروس كورونا السريعة.

وأخبر بيتر الشرطة، أنه لم يتم انتهاك قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“.

وقال مصدر محلي: إن ”سفر بيتر من إنجلترا إلى اسكتلندا أمر خاطئ مهما كانت الظروف، إذ إن اسكتلندا تخضع للإغلاق وفي حال السفر إليها، يجب الخضوع للحجر الصحي لمدة عشرة أيام“.

وقالت المتحدثة باسم شرطة اسكتلندا، إنهم تلقوا بلاغًا ”عن انتهاك محتمل لقواعد فيروس كورونا في عقار في سانت سايروس، وعندما توجه الضباط وتحدثوا إلى شاغلي المبنى، لم يجدوا أي انتهاكات“.

يُذكر أن بيتر انفصل عن زوجته أوتم فيليبس (41 عامًا)، إلا أن الزوجين السابقين يعيشان معًا في حديقة جاتكومب بصحبة ابنتيهما سافانا البالغة من العمر 10 أعوام، وإيسلا 8 أعوام.