منوعات

صالح الجسمي يتحدث لأول مرة بعد جراح...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 9:50 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 11:25 GMT

صالح الجسمي يتحدث لأول مرة بعد جراحة في المخ (فيديو)

كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن تطورات حالته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية في المخ. ونشر الممثل والمخرج الاماراتي الدكتور حبيب غلوم، فيديو عبر صفحته على

+A -A
المصدر: إرم نيوز

كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن تطورات حالته الصحية، بعد إجرائه عملية جراحية في المخ.

ونشر الممثل والمخرج الاماراتي الدكتور حبيب غلوم، فيديو عبر صفحته على ”إنستغرام“ للجسمي، طمأن من خلاله متابعيه على صحته، بعد إجرائه عمليه، إثر تعرضه لنزيف في المخ.

وكتب غلوم عبر صفحته: ”نبشركم الصديق الإعلامي صالح الجسمي بخير وعافية ويطمنكم بنفسه ويشكر كل من سأل عنه“.


وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو، متمنيين للجسمي السلامة وموفور الصحة له، بعد أن خضع يوم الأربعاء الماضي، لعملية قسطرة بالمخ، إثر تعرضه للنزيف.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play