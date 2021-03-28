الفنان سعيد القحطاني ينفي ارتباطه بالفنانة زارا البلوشي أو انفصاله عنها (فيديو)

أكد الفنان السعودي سعيد البلوشي، أنه لا تربطه أي علاقة بالفنانة العمانية زارا البلوشي، وأن ما يربطهما كان -فقط- هو العمل، وأنها لم تكن تلك الأعمال كثيرة؛ هو عمل واحد فقط.

وأضاف في تعليقه على شائعات ارتباطه وطلاقه من زارا البلوشي، أن الموضوع تشابه أسماء، وهو لا يعرف الشخص المقصود بما ألمحت إليه الفنانة العمانية، ولا يريد معرفة أي شيء حوله.

وتابع، أنه لم يجمعه بزارا البلوشي سوى عمل واحد، وأن المشاهد حتى التي جمعتهما لم تكن كثيرة، مطالبًا المتابعين بعدم ربط اسمه بزارا البلوشي، لأنه لا رابط بينهما.

وقال في ستوري حسابه على إنستغرام: ”يا إخوان وجب التنبيه لأن الموضوع صار أوفر شوي، أنا لا تربطني أي علاقة بالأخت زارا البلوشي سوى علاقة عمل، عمل واحد، وحتى مشاهدنا كانت قليلة“.

وأضاف: ”هداك شخص ثاني ما أدري من هو ولا أبي أدري، فيرحم أمكم حاطين علي إشاعات ليش، يعني أنا متابعيني 2000 في إنستغرام ماراح تستفيدون مني مشاهدات أبداً، ما حد درى عني يرحم أمكم خلاص“.

وكانت الفنانة العمانية زارا البلوشي، قد أثارت جدلًا واسعًا بشأن هوية طليقها، الذي اكتفت بالتلميح إليه بذكر عائلته، دون التصريح باسمه، أو كشف هويته على الملأ.

ويأتي تزايد الغموض المثار حول طليق زارا البلوشي، بعد ذكر إحدى العائلات في تغريدة لها، نشرتها عبر حسابها في ”تويتر“، ملمّحة إلى أنها عائلة طليقها.

وقالت زارا، التي أعلنت انفصالها عن زوجها الثاني، بعد نحو شهر من زفافهما: ”اللهم عوضني بالخير و ليس بالرجل لانهم يحسبون قلوب النساء من مطا يجلس يكسر يكسر فيه ثم يقول هذه قسم ونصيب“.

وأضافت الفنانة العمانية: ”ترا القلب لانكسر ما يطلع صوت موب صحن الله يصلحك يا قحطاني“.

وعززت زارا البلوشي بتلك التغريدة، التي ذكرت فيها اسم عائلة ”القحطاني“ الشائعات التي تواردت سابقًا من جانب بعض الناشطين، وتناقلوا عبرها اسم الفنان السعودي سعيد القحطاني، قبل أن يخرج وينفي ينفسه تلك الشائعات.