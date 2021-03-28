الإماراتية مشاعل الشحي: لهذا كتبت وصيتي

كشفت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي عن رد فعلها عند إبلاغها بضرورة خضوعها لعملية جراحية دقيقة في ظهرها، موضحة أنها أصرت على كتابة وصيتها؛ لأنها كانت تشعر بأن نجاح العملية غير مضمون.

وقالت الشحي، عبر تطبيق“story“ التابع لحسابها الرسمي على موقع إنستغرام ”قعدت ابكي في ممر المستشفى، وكتبت وصيتي لأني كنت خائفة ولا أعرف ما نسبة نجاح العملية“.

وسألتها إحدى المتابعات ووجهت متابعة أخرى سؤالها، قائلة ”سويتي عملية في خشمك“، فردت عليها مشاعل ”كل ما اشوف حد مسوي عملية في خشمه اتحمس، لكن ثاني يوم أطلع الفكرة من بالي.. وأصلا ريلي ما راح يوافق.. فما أبي اتفلسف“.

وبشأن اختفاء زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس عن السوشيال ميديا هذه الأيام، قالت ”حاليا كل تركيزه أني اخلص فترة علاجي وأقوم بالسلامة“.

ومنذ أسبوعين كانت أعلنت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، عن مغادرتها المستشفى، بعد تماثلها للشفاء من نزيف بالعمود الفقري، وخضوعها لعمليتين جراحيتين.

ونشرت الشحي عبر صفحتها في تطبيق ”سناب شات“ فيديو لها أثناء استعدادها لمغادرة المستشفى، معربة عن سعادتها البالغة لعودتها لمنزلها، بعد قضائها أكثر من أسبوعين بالمستشفى.

وقالت الفنانة الإماراتية، إنها ستكمل علاجها بالمنزل؛ لأنها مازالت تحتاج إلى جلسات علاج طبيعي ووظيفي، وستتوجه من فترة لأخرى إلى المستشفى، للاطمئنان على صحتها.