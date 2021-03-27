بيونسيه تتعرض لسرقة مقتنيات بقيمة مليون دولار

تعرضت النجمة العالمية بيونسيه، للسرقة، حيث تم السطو على وحدة التخزين الخاصة بها والتي تحتوي على مجموعة من الأشياء الثمينة التي تقدر بمليون دولار؛ بما في ذلك حقائب اليد والفساتين.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تعرضت ثلاث وحدات تخزين خاصة بالنجمة بيونسيه في لوس أنجلوس للسرقة مرتين من قبل اللصوص في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعتقد أن وحدات التخزين مستأجرة من قبل شركة Parkwood Entertainment، إلا أن جميع العناصر المسروقة تنتمي إلى المغنية نفسها.

وقالت الصحيفة إن العناصر التي تمت سرقتها خلال المرة الأولى تنتمي جميعها إلى بيونسيه، ثم عاود اللصوص في غضون أسبوع وسرقوا ثلاث وحدات تخزين أخرى.

ويتردد أن اللصوص سرقوا حقائب اليد ولعب الأطفال والصور الخاصة بتصميمات الأزياء لبيونسيه.

كانت قد تعرضت المغنية الأمريكية، مايلي سايروس هي الأخرى، لنفس حادث السرقة في وقت سابق من هذا العام، حيث تم السطو على وحدة التخزين الخاصة بها في لوس أنجلوس وسرقة مقتنياتها الشخصية؛ بما في ذلك بعض الصور العائلية.

ويعد ذلك الحادث هو الثاني بعد أن سرق اللصوص بعض الآلات الموسيقية الخاصة بالمغنية الشابة بقيمة 10000 دولار في ديسمبر 2018، وأشارت التقارير إلى أنه تم استرداد بعض العناصر الخاصة بمايلي سايروس.