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الشرطة السعودية توقف الفنانة لورين...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 19:40 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 21:50 GMT

الشرطة السعودية توقف الفنانة لورين عيسى بسبب مقطع فيديو مثير للجدل

قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة السعودية أوقفت الفنانة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة لورين عيسى، بعد ظهورها في مقطع فيديو مثير للجدل، خالفت فيه

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة السعودية أوقفت الفنانة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة لورين عيسى، بعد ظهورها في مقطع فيديو مثير للجدل، خالفت فيه أنظمة المرور المتبعة في البلاد.

وأشارت إلى أن دوريات المرور ضبطت إحدى مشهورات تطبيق ”سناب شات“، بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها وهي تخالف أنظمة المرور، وتمت إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

لكن مدونين سعوديين كثرا نشروا مقطع فيديو تظهر فيه لورين، التي تتمتع بشهرة واسعة في المملكة، برفقة آخرين داخل سيارة تتمايل على طريق سريع.

ولم يصدر بعد بيان رسمي من الشرطة يؤكد توقيف العيسى؛ لأن القوانين المحلية تمنع نشر هوية الموقوفين ما لم تصدر بحقهم أحكام إدانة قطعية.

وتقيم العيسى في العاصمة الرياض، وهي سورية من أصول كردية، وتعمل في مجال التأليف والإخراج، بجانب ظهورها المتواصل على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر لورين نفسها أول كُردية تدخل الوسط الفني السعودي، حيث عملت كمساعدة مخرج لفيلمين قصيرين من إنتاج الفنان ناصر القصبي، وخاضت تجربة الكتابة المسرحية عبر كتابة نص مسرحي يحمل اسم ”كلنا حكاية“، ودخلت بعدها عالم المسلسلات، ثم انتقلت إلى تقديم برنامج تلفزيوني هو ”الخطيئة“الذي كان يتحدث عن قضايا جريئة في السجون السعودية.

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