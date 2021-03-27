الشرطة السعودية توقف الفنانة لورين عيسى بسبب مقطع فيديو مثير للجدل

قالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة السعودية أوقفت الفنانة ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة لورين عيسى، بعد ظهورها في مقطع فيديو مثير للجدل، خالفت فيه أنظمة المرور المتبعة في البلاد.

وأشارت إلى أن دوريات المرور ضبطت إحدى مشهورات تطبيق ”سناب شات“، بعد ظهورها في مقطع فيديو عبر حسابها وهي تخالف أنظمة المرور، وتمت إحالتها للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

نبشركم تم القبض على لورين عيسى شكرا للمواطن اللي قدم بلاغ 👌 pic.twitter.com/ZeUZdlTQ4E — االعضــــــــــيد 🇸🇦 (@alsum1400) March 27, 2021

لكن مدونين سعوديين كثرا نشروا مقطع فيديو تظهر فيه لورين، التي تتمتع بشهرة واسعة في المملكة، برفقة آخرين داخل سيارة تتمايل على طريق سريع.

@eMoroor السلام عليكم

أحد الاعلاميات قامت بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تقود المركبة بسرعة عالية وتتمايل بالطريق يميناً وشمالاً، معرضتًا حياتها وحياة الآخرين للخطر اسم الاعلاميه لورين عيسى

موقع التصوير قوز الجعافره بجازان

مرفق لكم فيديو الواقعه pic.twitter.com/k5BtUK4FnR — مميز (@Spcailsa) March 27, 2021

ولم يصدر بعد بيان رسمي من الشرطة يؤكد توقيف العيسى؛ لأن القوانين المحلية تمنع نشر هوية الموقوفين ما لم تصدر بحقهم أحكام إدانة قطعية.

وتقيم العيسى في العاصمة الرياض، وهي سورية من أصول كردية، وتعمل في مجال التأليف والإخراج، بجانب ظهورها المتواصل على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر لورين نفسها أول كُردية تدخل الوسط الفني السعودي، حيث عملت كمساعدة مخرج لفيلمين قصيرين من إنتاج الفنان ناصر القصبي، وخاضت تجربة الكتابة المسرحية عبر كتابة نص مسرحي يحمل اسم ”كلنا حكاية“، ودخلت بعدها عالم المسلسلات، ثم انتقلت إلى تقديم برنامج تلفزيوني هو ”الخطيئة“الذي كان يتحدث عن قضايا جريئة في السجون السعودية.