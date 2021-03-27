الفنانة البحرينية زينب العسكري ترد على منتقدي دفاعها عن حلا الترك

ردّت الفنانة البحرينية زينب العسكري على هجوم تعرضت له من قبل بعض المشاهير ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي؛ بسبب دفاعها عن الفنانة الشابة حلا الترك، ومطالبة والدتها منى سابر باحتوائها وعدم تشويه سمعتها.

وبررت العسكري، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“ دفاعها عن حلا الترك، قائلة :“أنا والله مو ضد الأم حلالها فلوس بنتها، أنا كنت أتكلم عن حالة ابنتها حلا صغيرة وضايعة بين خلافات الأهل، وهي قالت أنا ما لي ذنب وكلامها عور قلبي وايد“.

وأضافت: ”ما في بنت ما تحب أمها وواضح أنها مشتتة يسحبونها في المحاکم وأکید لازم تحلف بالصدق إذ طلبوها في المحكمة، أنا أم وأخاف على بناتي من أي كلمة، وما أقبل أي أحد يضايقهم ويضر نفسيتهم، وقلت هالكلام بس في ناس للأسف ما تفهم تفكيرهم سطحي ويحبون الهجوم وبس“.

وسبق أن أعربت الفنانة البحرينية زينب العسكري عن استيائها الشديد من التصريحات الأخيرة لمنى سابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، بشأن تبرؤها من ابنتها وتهييج الرأي العام ضدها؛ بسبب القضية التي رفعتها ضدها وحكم عليها بالسجن.

وقالت العسكري عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“: ”كتير يجيلي تعليقات أني أتكلم في موضوع حلا الترك ووالدتها، شوفوا أنا ما أحب أدخل في أمور مثل هذه لأني ما أعرف الطرف التاني شنو هو وإيه المشاكل التي يعاني منها“.

وأضافت أنه ”يمكن أنتم تقولون الي سوته حلا الترك غلط، لكن أنا لا أقول شي تاني يمكن تكونون معي أو ضدي، مع احترامي للأخت منى، أنا حطيت نفسي مكانها لو بنتي تسوي نفس الي سوته حلا الترك ما بلومها“.

ومضت العسكري قائلة: ”أنا بتكلم عن نفسي لو بنتي سوت هالحركة ما راح أتكلم عن بنتي حتى لو تسجني، السجن عندي أهون من أني أشوه سمعة بنتي، المفروض أنتي اللي ربيتي بنتك وتعرفين ليش هي سوت كده، حلا بالذات مرت بمشاكل غير طبيعية من عدة أطراف.. البنت مشتتة ومشوشة“.