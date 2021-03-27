وفاة الشاعر الكويتي جزاء الحربي

أعلن الشاعر الكويتي صالح الحربي، مساء اليوم السبت، وفاة والده الشاعر جزاء صالح الحربي عن عمر يناهز الـ70 عاما.

وقال نجل الشاعر الكويتي جزاء في تغريدة إن الدفن سيكون بعد صلاة الظهر في مقبرة صبحان، مضيفا أن العزاء في المقبرة فقط.

لاحول ولا قوة إلا بالله

انتقل إلى رحمة الله تعالى

والدي جزا صالح الحربي الدفان بعد صلاة الظهر ، في مقبرة

صبحان ، إنا لله وإنا إليه راجعون ..

العزاء في المقبرة فقط — صالح جزا الحربي (@SalehJeza) March 27, 2021

ونعى نشطاء وشخصيات معروفة على موقع تويتر، الشاعر الكويتي جزاء الحربي، منهم الشاعر الإماراتي عبدالله بن دفنا إذ غرد: ”تعازينا الحاره لشعر وشُعراء وقبيلة حرب عامة في وفاة الشاعر الكبير جزاء بن صالح في ذمة الله، عرفناه منذُ الصغر وقد التقيت به أكثر من مرة عند الشيخ سلطان بن زايد الله يرحمهم كان مقدراً وذا أخلاق عالية رحمه الله“.

تعازينا الحاره لشعر وشُعراء وقبيلة حرب عامه في وفات الشاعر الكبير

#الشاعر_جزاء_بن_صالح_في_ذمة_الله

عرفناه منذُ الصغر وقد التقيت به اكثر من مره عند الشيخ سلطان بن زايد الله يرحمهم كانَ مقدراً وذُ أخلاق عاليه رحمه الله

و نسمع شيباننا

يتحدثون عن قصائده في برنامج (ركن الباديه) pic.twitter.com/64EyKhXfWe — عبدالله بن دفنا (@bn_dfna) March 27, 2021

وقال الشاعر سلطان بن بتلاء عبر حسابه على تويتر: ”بالغ العزاء لذوي الشاعر ولقبيلة حرب ولمحبيه نسأل الله له الرحمه والمغفره، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

بالغ العزاء لذوي الشاعر ولقبيلة حرب ولمحبيه نسأل الله له الرحمه والمغفره ، إنا لله وإنا إليه راجعون . #جزا_صالح_الحربي_في_ذمة_الله — سلطان بن بتلاء (@sbinbtlaa) March 27, 2021

وقدم الإعلامي ماجد الرشدان المطيري العزاء للشاعر صالح الحربي في وفاة والده، مغردا: ”خالص العزاء والمواساة لأخي الشاعر صالح جزا الحربي في وفاة والده العم الشاعر العلم جزا الحربي عظم الله أجركم وأجرنا في هذا المصاب الجلل الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم لا حول ولا قوة الا بالله وإنّا لله وإنا إليه راجعون“.

خالص العزاء والمواساة

لأخي الشاعر صالح جزا الحربي

في وفاة والده العم الشاعر العلم جزا الحربي

عظم الله أجركم وأجرنا في هذا المصاب الجلل

الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم

لا حول ولا قوة الا بالله

وإنّا لله وإنا إليه راجعون#جزا_صالح_الحربي pic.twitter.com/dAryvxtbIs — د. ماجد الرشدان المطيري (@majedalrshdan) March 27, 2021

وكشف الإعلامي نايف الرشيدي أن الشاعر جزاء توفي بعد صراع طويل مع المرض، قائلا: ”انتقل إلى رحمة الله الشاعر جزا صالح الحربي بعد صراع طويل مع المرض“.