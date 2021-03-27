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وفاة الشاعر الكويتي جزاء الحربي
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 15:15 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 18:44 GMT

وفاة الشاعر الكويتي جزاء الحربي

أعلن الشاعر الكويتي صالح الحربي، مساء اليوم السبت، وفاة والده الشاعر جزاء صالح الحربي عن عمر يناهز الـ70 عاما. وقال نجل الشاعر الكويتي جزاء في تغريدة إن الدفن

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المصدر: فريق التحرير

أعلن الشاعر الكويتي صالح الحربي، مساء اليوم السبت، وفاة والده الشاعر جزاء صالح الحربي عن عمر يناهز الـ70 عاما.

وقال نجل الشاعر الكويتي جزاء في تغريدة إن الدفن سيكون بعد صلاة الظهر في مقبرة صبحان، مضيفا أن العزاء في المقبرة فقط.

ونعى نشطاء وشخصيات معروفة على موقع تويتر، الشاعر الكويتي جزاء الحربي، منهم الشاعر الإماراتي عبدالله بن دفنا إذ غرد: ”تعازينا الحاره لشعر وشُعراء وقبيلة حرب عامة في وفاة الشاعر الكبير جزاء بن صالح في ذمة الله، عرفناه منذُ الصغر وقد التقيت به أكثر من مرة عند الشيخ سلطان بن زايد الله يرحمهم كان مقدراً وذا أخلاق عالية رحمه الله“.

وقال الشاعر سلطان بن بتلاء عبر حسابه على تويتر: ”بالغ العزاء لذوي الشاعر ولقبيلة حرب ولمحبيه نسأل الله له الرحمه والمغفره، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

وقدم الإعلامي ماجد الرشدان المطيري العزاء للشاعر صالح الحربي في وفاة والده، مغردا: ”خالص العزاء والمواساة لأخي الشاعر صالح جزا الحربي في وفاة والده العم الشاعر العلم جزا الحربي عظم الله أجركم وأجرنا في هذا المصاب الجلل الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم لا حول ولا قوة الا بالله وإنّا لله وإنا إليه راجعون“.

وكشف الإعلامي نايف الرشيدي أن الشاعر جزاء توفي بعد صراع طويل مع المرض، قائلا: ”انتقل إلى رحمة الله الشاعر جزا صالح الحربي بعد صراع طويل مع المرض“.

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