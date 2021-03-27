زارا البلوشي تعيد الجدل حول هوية طليقها الأخير

أعادت الفنانة العُمانية المقيمة في السعودية زارا البلوشي الجدل مجددًا حول هوية طليقها الأخير الذي انفصلت عنه بعد زواج دام نحو شهر، مثيرة الكثير من الجدل حوله.

وكتبت زارا البلوشي عبر حسابها على تويتر:“اللهم عوضني بالخير و ليس برجل لأنه يحسب قلوب النساء من مطاط، يجلس يكسر ويكسر فيه ثم يقول هذه قسمة ونصيب،

ترا القلب إذا نكسر ما يطلّع صوتًا لأنه مو صحن، الله يصلحك يا قحطاني“.

اللهم عوضني بالخير و ليس بالرجل لانهم يحسبون قلوب النساء من مطاط 😣يجلس يكسر يكسر فيه ثم يقول هذه قسم ونصيب 💔 ترا القلب لانكسر ما يطلع صوت موب صحن الله يصلحك يا قحطاني — زارا البلوشي (@zara_albaloshi) March 26, 2021

التغريدة الأخيرة للبلوشي استدعت التكهنات حول كون زوجها الأخير الذي انفصلت عنه مؤخرًا هو زميلها الممثل السعودي سعيد القحطاني الذي تداول معلقون اسمه سابقًا وقت الإعلان عن زواجها الثاني.

وكانت زارة البلوشي تحفظت على كشف هوية زوجها الذي ارتبطت به بعد نحو عامين من انفصالها عن زوجها الأول المخرج السعودي سمير عارف بعد زواج استمر 5 سنوات.

وفي وقت سابق كشفت زارا البلوشي عبر مقطع فيديو عن انفصالها رسميًا عن زوجها موضحة أنها”لا تود تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالها، على غرار زواجها الأول“.

وحول سبب الانفصال، قالت زارا البلوشي، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ إنها خُدعت في زوجها، مشددة على أنها بوجوده وغير وجوده كما هي، ولم يضف إليها أي شيء.

واعتبرت ”البلوشي“ أن اختيارها كان سيئًا، لافتة إلى أن زوجها كان يكذب عليها، ولم يكن سندًا لها كما وعدها، مردفة:”ما كان أخًا، أخس صرت أصدق هذا الزمن“.

زارا البلوشي بعد انفصالها: "أنا أبغى أتزوج رجل قد كلمته مو ذكر" pic.twitter.com/GJajhmsFTX — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 26, 2021

وأضافت:”أبغي أرتبط برجل قد كلمته، ومواعيده، ووقته.. الحمد لله عندي خير، وهو عنده خير، ما أنا جايه عشان فلوسه، ولا هو جاي عشان فلوسي، ولا جاي عشان شهرة، ولا شيء، حسبي الله ونعم الوكيل“.