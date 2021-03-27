انتقادات تطال أمل الأنصاري بعد استعراضها سيارتها "الفارهة" على طريقة محمد رمضان

تعرضت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، لانتقادات وسخرية من جانب رواد التواصل الاجتماعي بسبب استعراضها لسيارتها ”اللامبورجيني“ التي قامت بشرائها مؤخرًا.

وتردد عبر متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك السيارة تتخطى قيمتها أكثر من مليون ريال سعودي، مستعيدين اسم الفنان المصري محمد رمضان، وقارنوها به، لاسيما أنه استعرض سيارته من نفس النوع سابقًا وطالته الانتقادات.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، الفاشينيستا أمل الأنصاري وهي ترفع الغطاء عن سيارتها لأول مرة، مشيرة إلى أن يديها ترتجفان من شدة القلق والخوف وهي تصور سيارتها الجديدة.

وقالت أمل الأنصاري عقب إظهار سيارتها الفخمة:“ما شاء الله تبارك الله، ما تخيلت تكون كده.. سيارتي حلوة، واللون نار، اللهم بارك، الله أعطني خيرها واكفني شرها“.

اخبار المشاهير لبعض متابعيني ماشاء الله الف مبروك كل هذا من بوتيكات والدعايات ؟؟؟ اللون تبيه مميز علشان اذا ساقتها قالوا هذي امل الانصاري واذا لحقوها 🤣🤣تقووول ليش يلحقوني ؟؟ ( ما عجبني اللون ) مبروك اموله ❤️احبها هالبنت راقيه ومؤدبه pic.twitter.com/V2Mjo7ngvl — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) March 26, 2021

وغرد أحد الحسابات، قائلًا:“ليه العيال لا يأخذون سيارة مرشوشة، ويحسون أنهم انخدعوا؟ وش يعني مرشوشة؟ مرشوشة يعني مصبوغة؟ اليوم أمل الأنصاري شارية سيارة وخلتهم يصبغونها أخضر، ومبسوطة، ونسايبها ما قالوا لاتصبغيها،

آبي أعرف وش قصة المرشوشة، وش يزعل بالموضوع.. الموضوع يهمني عشاني بشتري سيارة قريبًا بإذن الله، وما آبي انخدع“.

ليه العيال ماياخذون سياره مرشوشه ويحسون انهم انخدعو ؟ وش يعني مرشوش ؟ مرشوش يعني مصبوغ ؟

اليوم امل الانصاري شاريه سياره وخلتهم يصبغونها اخضر ومبسوطه ونسايبها ماقالو لاتصبغينها

ابي اعرف وش قصه المرشوش وش يزعل بالموضوع ..الموضوع يهمني عشاني بشتري سياره قريب ب اذن الله ومابي انخدع — كتلتل (@wi18iw) March 26, 2021

وعقّبت مغردة أخرى قائلة:“#أمل_الأنصاري عندها سيارتان، جي كلاسن، ولامبرجيني أوروس #المهم قبل كم يوم ناشره إعلانًا لسيارة جيلي تقول يا بنات انصحكم فيها مرة، جميلة!“.

#امل_الانصاري عندها سيارتين جي كلاس

ولامبرجيني اوروس #المهم قبل كم يوم مسويه اعلان لسيارة جيلي

تقول يابنات انصحكم فيها مره جميله!😂🤷🏻‍♀️ — kootaljbreen (@kootaljbreen1) March 26, 2021

واستطردت مغردة أخرى قائلة:“قاهرني لون سيارة أمل الأنصاري الجديدة، يعني يوم أخذتي لامبرغيني تأخذين الفاقع ليه؟!، أحسها شوهتها حيل، بس صدق الناس أذواق“.

قاهرني لون سيارة أمل الأنصاري الجديدة يعني يوم تعنيني و خذتي لامبرغيني تاخذين فاقع ليه 🥲💔 احسها شوهتها حيل بس صدق الناس اذواق 🥲 — خُـزآمـى 🕊 (@_BND_S) March 25, 2021

وأضاف معلقون:“خساره فلوس على هاللون الزق، يا الله الجنة، الفلوس ماتطيح إلا بأيدي من لايعرفون وش يشترون، وقلة ذوق، ومشترية سيارة وليش لازم تنشرين وتخبصين الدنيا، إللي عنده فلوس كل إللي يتمناه يسويه، وإللي ما عنده يظل يتحسر، زي محمد رمضان واستعراضه بالضبط“.