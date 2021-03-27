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انتقادات تطال أمل الأنصاري بعد استع...
تاريخ النشر: 27 مارس 2021 2:47 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2021 7:13 GMT

انتقادات تطال أمل الأنصاري بعد استعراضها سيارتها "الفارهة" على طريقة محمد رمضان

تعرضت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، لانتقادات وسخرية من جانب رواد التواصل الاجتماعي بسبب استعراضها لسيارتها "اللامبورجيني" التي قامت بشرائها مؤخرًا. وتردد

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المصدر: صلاح حسن- إرم نيوز

تعرضت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري، لانتقادات وسخرية من جانب رواد التواصل الاجتماعي بسبب استعراضها لسيارتها ”اللامبورجيني“ التي قامت بشرائها مؤخرًا.

وتردد عبر متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أن تلك السيارة تتخطى قيمتها أكثر من مليون ريال سعودي، مستعيدين اسم الفنان المصري محمد رمضان، وقارنوها به، لاسيما أنه استعرض سيارته من نفس النوع سابقًا وطالته الانتقادات.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، الفاشينيستا أمل الأنصاري وهي ترفع الغطاء عن سيارتها لأول مرة، مشيرة إلى أن يديها ترتجفان من شدة القلق والخوف وهي تصور سيارتها الجديدة.

وقالت أمل الأنصاري عقب إظهار سيارتها الفخمة:“ما شاء الله تبارك الله، ما تخيلت تكون كده.. سيارتي حلوة، واللون نار، اللهم بارك، الله أعطني خيرها واكفني شرها“.

 

وغرد أحد الحسابات، قائلًا:“ليه العيال لا يأخذون سيارة مرشوشة، ويحسون أنهم انخدعوا؟ وش يعني مرشوشة؟ مرشوشة يعني مصبوغة؟ اليوم أمل الأنصاري شارية سيارة وخلتهم يصبغونها أخضر، ومبسوطة، ونسايبها ما قالوا لاتصبغيها،

آبي أعرف وش قصة المرشوشة، وش يزعل بالموضوع.. الموضوع يهمني عشاني بشتري سيارة قريبًا بإذن الله، وما آبي انخدع“.

 

وعقّبت مغردة أخرى قائلة:“#أمل_الأنصاري عندها سيارتان، جي كلاسن، ولامبرجيني أوروس #المهم قبل كم يوم ناشره إعلانًا لسيارة جيلي تقول يا بنات انصحكم فيها مرة، جميلة!“.

واستطردت مغردة أخرى قائلة:“قاهرني لون سيارة أمل الأنصاري الجديدة، يعني يوم  أخذتي لامبرغيني تأخذين الفاقع ليه؟!، أحسها شوهتها حيل، بس صدق الناس أذواق“.

وأضاف معلقون:“خساره فلوس على هاللون الزق، يا الله الجنة، الفلوس ماتطيح إلا بأيدي من لايعرفون وش يشترون، وقلة ذوق، ومشترية سيارة وليش لازم تنشرين وتخبصين الدنيا، إللي عنده فلوس كل إللي يتمناه يسويه، وإللي ما عنده يظل يتحسر، زي محمد رمضان واستعراضه بالضبط“.

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