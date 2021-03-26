نعي أصالة لميادة بسيليس يضعها في مرمى الانتقادات‎

تعرضت الفنانة السورية أصالة نصري، لهجوم عنيف من قبل جمهورها عبر السوشيال ميديا بعد نشرها تدوينة تنعى من خلالها مواطنتها الفنانة الراحلة ميادة بسيليس، التي رحلت عن عالمنا منذ أسبوع، الأمر الذي أثار استهجانهم بسبب تأخرها في تقديم التعزية.

وكتبت أصالة نصري عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام :“ أعزّي شعبي السوري الحبيب بوفاة أيقونه من أيقونات الموهبه والثقافه والحضور السيده الفنانه الكبيره ميادة بسيليس. لزوجها الملحن الكبير الأستاذ سمير كويفاتي وعائلتها وجميع محبيها مواساتي ودعواتي لكم جميعاً شعب وطني العظيم سوريا أن يعينكم الله على فقد الغوالي. حفظكم الله أهلي وأحبتي وناسي. #مياده_بسيليس #سوريا“.

وتفاعل الجمهور مع منشورها، وانهالت عليها التعليقات: ”لسه فاكرة أصالة صارلها أسبوع ميتة، كنت أنطري لحد الأربعين واكتبي النعي.. حبيبتي صارلها أسبوع متوفية والحين بتنعيها وين كنت هلأ طوال المدة.. هيدا نسيتي تنعيها واذا رئيس ولا شو كنت كتبتي بأحر التعازي.. صح النوم أصالة هيدا متوفية من أسبوع. نعيك ماله طعم ومافي مبرر لتأخيره“.

وتوفيت الفنانة السورية ميادة بسيليس فجر الخميس 18 مارس الماضي عن عمر يناهز الـ54 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وميادة بسيليس مطربة سورية، وُلدت العام 1967، في مدينة حلب، وبدأت مشوارها الغنائي منذ سن التاسعة عبر إذاعة حلب، وصدر لها 14 ألبوما غنائيا، وكانت البداية مع ألبوم ”يا قاتلي بالهجر“، وهي أغنية من الفلكلور السوري.