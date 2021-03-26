الفنانة السورية غادة بشور تغادر المستشفى وتعلق على شائعة وفاتها (فيديو)

علقت الفنانة السورية غادة بشور على شائعة وفاتها، بعد أن غادرت المستشفى إثر تعافيها من أزمة قلبية تعرضت لها قبل يومين.

وأطلت غادة من منزلها عبر مقطع فيديو تحدثت فيه عن انزعاجها من ترديد البعض لشائعة وفاتها، مؤكدة أنها كانت مريضة فقط، وأنها حاليًا بخير وصحة جيدة.

وقالت الفنانة السورية: ”يا جماعة أنا بخير بحبكن من قلبي شكرًا لمحبتكن، وعيب عيب تطلعوا إشاعة إني توفيت.. أنا ليكني على قيد الحياة والحمد لله الأعمار بيد الله“.

وتمنت غادة بشور من الجميع أن يتركوا الفنانين في شأنهم؛ لأنها شعرت بالخوف بسبب تلقيها الكثير من الاتصالات من أصدقائها وأهلها وبعض جمهورها، الذين أرادوا الاطمئنان عليها.

ومضت قائلة: ”اعذروني إني برجف من كتر الاتصالات اللي صارت فيني، وخلاص بقى تطلعوا إشاعات بقى أنا بخير بحبكن من قلبي“.

وتشارك غادة بشور في ماراثون دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل ”حارة القبة“، وهو من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي.