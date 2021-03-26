جنيفر لوبيز "الأكثر تألقا" في استطلاع حول حسناوات تقدمن في العمر

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته عيادة تجميل بريطانية، أن النجمة جنيفر لوبيز هي أكثر المشاهير، الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، تألقًا وروعة.

وتفوقت المغنية البالغة من العمر 51 عامًا على الممثلة جينيفر أنيستون (52 عامًا)، ونجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان (40 عامًا)، والعارضة ونجمة المجتمع فيكتوريا بيكهام، التي تبلغ من العمر 46 عامًا.

ووجد الاستطلاع أن حوالي 38% من النساء البريطانيات قلن إنهن سيكُنّ أكثر سعادة إذا صرن مثل جينفر لوبيز عندما يكبرن.

وفي المرتبة الثانية، جاءت أنيستون، التي حصلت على نسبة 34%، تليها كيم بنسبة 31% ثم النجم ويل سميث (52 عامًا) بنسبة 30%، وفيكتوريا بيكهام بنسبة 28%، وزوجها ديفيد بيكهام البالغ من العمر 45 عامًا بنسبة 23%.

وتضمنت القائمة أيضًا، النجم العالمي براد بيت (57 عامًا)، وعارضة الأزياء ناعومي كامبل (50 عامًا)، وتوم كروز (58 عامًا)، كما ذكرت القائمة كيت موس (47 عامًا) والكاتبة نايجيلا لاوسون (61 عامًا).

ووجد الاستطلاع أن معظم النساء يبدأن في التفكير في العلاجات التجميلية مثل البوتوكس والحشو والتقشير الكيميائي بحلول سن الـ33.

وقالت حوالي 70% منهم إن مشاهدة ملامحهن من خلال مكالمات الفيديو خلال العام الماضي، جعلتهن يفكرن في الحصول على علاج مضاد للشيخوخة.

ويأتي تصدر لوبيز للقائمة بعد التقارير التي أشارت إلى انفصالها عن خطيبها أليكس رودريغيز، إلا أنهما نفيا شائعات الانفصال وقالا في بيان مشترك إنهما يعملان على معالجة بعض الأمور.