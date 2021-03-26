هند صبري ترد على الانتقادات بخصوص مشاركتها بموكب نقل "المومياوات"

أثار الإعلان عن اختيار الفنانة التونسية هند صبري ضمن المشاركين في موكب نقل المومياوات من المتحف المصري الكبير إلى متحف الحضارات، حالة كبيرة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول عدم اختيار فنانات مصريات لهذا الأمر.

وكانت صبري أعلنت في منشور على حسابها في فيسبوك، عن المشاركة في الموكب المقرر إقامته 3 أبريل المقبل.

https://www.facebook.com/Hend.Sabry.page/posts/300162761471831

ولقي الإعلان انتقادات واسعة من الجمهور المصري، الذي استغرب عدم اختيار فنانة مصرية لهذا الحدث المحلي.

وردت الفنانة هند صبري على الأمر، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، قائلة: ”أفقت على سيل من الانتقادات والاعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث #نقل_الموميات_الملكية فوجب التوضيح: أنا كتبت ”فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم“.. من اجتهد وقرّر إني مشاركة لوحدي ؟؟؟؟؟؟؟؟ هل يجوز أن حدثا بهذه الجلالة التاريخية، يترقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ ولو فنانة واحدة هل يعقل فعلا أن تكون مش مصرية أبا عن جد؟“.

وأضافت: ”هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا مثل الذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير، وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه“.

وكتبت صبري: ”أكررها: فخورة أني أشارك بجزء صغيييير جدا بجانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة. الّلي فهم غير ذلك يبقى قاصد يفهم غلط. وقاصد يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق.. #مصر أكبر من كده بكتير .نقطة“.

يُشار إلى أنه من المقرر انطلاق الرحلة الذهبية الخاصة بنقل 22 من المومياوات الملكية، في الثالث من أبريل/ نيسان المقبل، من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 لملكات، في مشهد ينتظره العالم أجمع.