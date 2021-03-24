مشاعل الشحي تروي التفاصيل الكاملة لمشكلتها الصحية (فيديو وصور)

روت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، التفاصيل الكاملة بشأن حالتها الصحية، وذلك للمرة الأولى، قبل أن تعلن عودتها لممارسة حياتها الطبيعية، وفقًا لتعليمات الأطباء.

ووثقت مشاعل الشحي، مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، قالت فيه، إن الطبيب المعالج لها نصحها بالعودة لحياتها الطبيعية، كون العامل النفسي مهمًا في التعافي.

وأضافت الشحي، أنها أحست بآلام في الصدر، كأنها تعاني من ذبحة صدرية وآلام في الظهر، ثم عدم الإحساس بقدمها تمامًا.

وذكرت أنها انتقلت إلى المستشفى في دبي، لإجراء فحوصات الدم التي كشفت عن وجود جلطة، مبينة أنه مع إجراء الأشعة، ثبت أنها لا تعاني من جلطة، ولكن هناك بوادر لها، مشيرة إلى أن الطبيب نصحها بأخذ الحيطة؛ كون عمرها صغيرًا.

ونوهت الشحي، بأنها ظلت تتحمل الألم لمدة أسبوعين، تتناول خلالهما المسكنات فقط.

وأفادت بأن الآلام زادت، فأعيدت الأشعة على منطقة الظهر لاستيضاح الأمر، وتبين أنه نزيف في الدم، ومع التدخل السريع انتهى أمره.

وقالت، إنها انتقلت لقسم الأعصاب وأجرت الجراحة التي احتاجتها، مبينة أن زوجها الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، أكثر من تعِب معها في محنتها المرضية، ووجهت له الشكر على مجهوده معها.

https://www.instagram.com/tv/CMy4-E1hy-K/?igshid=8tdbmm5iiw91

وكانت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، أعلنت منذ أسبوع مغادرتها المستشفى، بعد تماثلها للشفاء من نزيف بالعمود الفقري، وخضوعها لعمليتين جراحيتين.

ونشرت الشحي عبر صفحتها في تطبيق ”سناب شات“ فيديو لها أثناء استعدادها لمغادرة المستشفى، معربة عن سعادتها البالغة بعودتها لمنزلها، بعد قضائها أكثر من أسبوعين في المستشفى.

وقالت الفنانة الإماراتية، إنها ستكمل علاجها في المنزل؛ لأنها ما زالت تحتاج إلى جلسات علاج طبيعي ووظيفي، وستتوجه من فترة لأخرى إلى المستشفى، للاطمئنان على صحتها.