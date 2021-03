وفاة الممثل الأمريكي جورج سيغال عن 87 عاما

توفي نجم هوليوود والمرشح لجائزة الأوسكار الممثل الأمريكي جورج سيغال عن عمر ناهز 87 عاماً، بحسب ما أعلنت زوجته سونيا سيغال.

وقالت سونيا في بيان ”بقلوب مثقلة تعلن العائلة نبأ وفاة جورج سيغال هذا الصباح نتيجة مضاعفات جراحة لإزالة انسداد بالشريان التاجي“.

ولد سيغال في 13 شباط/ فبراير 1934، في غريت نيك، نيويورك، وعمل في الجيش قبل أن يلتحق بالعمل في التمثيل.

بدأ سيغال مسيرته الفنية على مسارح نيويورك وعبر التلفزيون في أوائل الستينيات من القرن الماضي، وسرعان ما انتقل للسينما ولعب دور فنان في فيلم ”ship of fools“ الذي ضم مجموعة كبيرة ومميزة من النجوم.

ظهر سيغال بشكل منتظم في برنامج ”The Goldbergs“ على قناة ”إى بي سي الأمريكية“، وتم ترشيحه لجائزة الأوسكار عام 1967 لأفضل ممثل مساعد عن أدائه المميز للغاية في فيلم ”Who’s Afraid of Virginia Woolf؟ إلى جانب بيرتون وإليزابيث تيلور.

ومن بين أدواره البارزة الأخرى، كان أداؤه المميز في فيلم ”A Touch of Class“ ، إضافة إلى دور جاك جالو في ”Just Shoot Me!“ وأدائه الرائع في دور الدكتور توني شيف باريلي في فيلم “ The New Interns“ عام 1964.

اتسم سيغال بالجاذبية والذكاء وبرع في الأدوار الدرامية والكوميدية وآخرها دور ألبرت بوبس في المسلسل الكوميدى ’The Goldbergs“.