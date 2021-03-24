الكويت.. رفع التحفظ عن أرصدة عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال‎

كشفت صحيفة كويتية عن رفع النيابة العامة التحفظ عن أرصدة عدد من المشاهير المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية ”غسيل أموال المشاهير“ بعد قرابة تسعة أشهر من تجميدها كإجراء احترازي للتحقيق معهم.

وقالت صحيفة ”القبس“ المحلية نقلاً عن مصادرها إن رفع التحفظ عن أرصدة هؤلاء المشاهير المتهمين بغسيل الأموال ”يشير إلى سقوط هذه التهم عنهم وهو تمهيد لحفظ القضايا التي أثيرت منذ تموز/ يوليو 2020“.

وأوضحت الصحيفة ”أن متهمين آخرين تباشر النيابة تجهيز كتبهم الرسمية إلى البنك المركزي، لرفع الحجز عن حسابات عدد آخر من المشاهير المتهمين في ذات القضايا“.

وبدأت القضية منتصف العام الماضي، حيث اتُهم عشرات المشاهير بغسيل أموال، ليتم بناء على ذلك متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، والتحقيق مع المتهمين تباعا من قبل النيابة العامة، وإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، بعد إصدار قرار بتجميد أرصدتهم، ومنعهم من السفر، وحجز جميع المراكب واليخوت، والدراجات المائية التي يملكونها.

وفي شباط/ فبراير الماضي كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير ”أصلية ومؤرخة“، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.

وذكر التقرير نقلاً عن مصادر أن ”القضية تتجه إلى أن تكون عبارة عن جنحة، وليست جريمة غسيل أموال“، لترجح المصادر ”أن يتم تحويل 3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات“.

وقبل أسابيع أصدرت النيابة العامة قرارا برفع التحفظ عن أموال وحسابات شركة تطبيق ”بوتيكات“ لدى كافة البنوك المحلية، لعدم تورطها بغسيل الأموال.