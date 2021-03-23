الإمارات تمنح تقلا شمعون الإقامة الذهبية

حصلت الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية كنوع من التكريم لها، لتنضم بذلك لقائمة كبيرة من الفنانين الذين مُنحوا الإقامة.

وعبرت تقلا شمعون عن سعادتها البالغة إزاء حصولها على الإقامة، قائلة في فيديو عبر حسابها على إنستغرام:“سعيدة جدًا بأن دولة الإمارات الحبيبة قررت منح اللبنانية تقلا الإقامة، وهذا القرار الذي يعد تقديرًا من قِبلها لكل المبدعين في الوطن العربي“.

وانضمت تقلا شمعون لقائمة كبيرة من الفنانين الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، وآخرهم الفنان العراقي سيف نبيل والذي نشر عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، قائلًا:“إلى إمارات الخير، شكرًا على منحي الإقامة الذهبية التي أتشرف وأعتز بها“.

وسبق وعبّرت تقلا شمعون عن حزنها الشديد لما آلت إليه الأمور في وطنها لبنان، داعية كل الدول التي تهافتت على مساعدة لبنان عند وقوع انفجار بيروت، إلى دفع رواتب لكل اللبنانيين ليلتزموا بالحجر بشكل شامل، وليستطيعوا تأمين حاجاتهم الضرورية للاستمرار على قيد الحياة في الوقت نفسه.

وأضافت:“لبنان عم يعاني، هو حاليًا بلد منكوب، اقتصاده في الأرض، والأسعار مرتفعة، والرواتب متدنية نظرًا لتدني صرف العملة.. إذا أنتم أصحاب النوايا الحسنة يلي ما عندكم مآرب من لبنان، تفضلوا ساعدونا لنتجاوز مرحلة الوباء يلّي نحن عايشين فيها، تفضلوا ساعدونا لنتجاوز مرحلة الوباء، ادفعوا للعالم لتقدر تلتزم في منازلها، مثل ما بتدفع جمعيات NGO للاجئين والنازحين في لبنان“.