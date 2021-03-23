زينب العسكري تكشف حقيقة طلاقها بعد تصريحات مي العيدان (فيديو)

كشفت الفنانة البحرينية زينب العسكري حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية حول انفصالها عن زوجها ووالد بناتها الثلاث بعد مهاجمة الإعلامية الكويتية مي العيدان لها، وإعلانها أن ”العسكري“ تعيش حياة مريحة رغم انفصالها عن زوجها، ولذلك لا تشعر بالآخرين مثل منى السابر والدة الفنانة حلا الترك.

وقالت زينب العسكري في فيديو عبر صفحتها على تطبيق ”سناب شات“، إن الخبر غير صحيح مطلقًا، مضيفة:“فال الله ولا فالك يا مي، يا حبيبتي شنو هذه الشائعة، هذه ما راح أقبلها منك.. لازم تتأكدين مني قبل ما تكتبين هذه الشائعة“.

وأوضحت الممثلة البحرينية المعتزلة أنها تلقت العديد من الاتصالات من محبين يريدون التأكد من الخبر، مشيرة إلى أنها تجلس حاليًا في البحرين مع بناتها الثلاث، ولكنها ستعود قريبًا للعيش مع زوجها.

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ودعت زينب العسكري رواد مواقع التواصل لعدم نشر هذا الخبر المزعج مجددًا لأنها لا تحب سماعه، وألا يتحقق لا قدّر الله.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان ردت على التصريحات التي أطلقتها الفنانة زينب العسكري بحق منى السابر، والتي اتهمتها فيها بتشويه صورة ابنتها النجمة حلا الترك.

وقالت ”العيدان“ في منشور عبر حسابها على إنستغرام:“أنا أرد عليك زينب، إللي إيديه في الميْ مو مثل إللي إيديه في النار، لأنك عايشه مرفهة ومرتاحة، وتزوجتي شيخًا ورجلًا محترمًا، وأنجبتي منه ٣ بنات، ولما انفصلتما استمر بصرف مخصصاتك، أنتِ والبنات، ويتعامل معك بطريقة محترمة.. ما تزوجتي واحدًا وانفصل عنك، وشهَّر بك، و بسمعتك، وشرفك“.