هيا الشعيبي تنهار باكية بسبب منى السابر: دخلة السجن صعبة

لم تتمكن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أن تمنع نفسها من البكاء عندما تذكرت تجربة دخولها السجن، وذلك أثناء حديثها عن قضية ”منى السابر“ والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، مؤكدة أنها أصعب تجربة ممكن أن يمر بها أي شخص، خاصة لو كان مظلومًا.

ووجهت ”هيا“ رسالة للفنانة البحرينية زينب العسكري بسبب دفاعها عن حلا الترك عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“، قائلة:“اشتقتلك وايد يا زينب العسكري، وكلامك إللي قولتيه كله عن حلا الترك صح.. ولكن تظل الأم أمًا لو شنو ما صار.. أنتِ واحدة من الناس مثلي، وأول ما مشينا في المجال فكرنا بأمهاتنا وإخواننا، وشنو نسوي لرد الجميل لهم.. وبدليل أن إخواني يموتون عليَّ، وما يرضون عليَّ الذلة عشان أنا ضحيت عشانهم“.

وأضافت:“السجن مو حلو حق الأم.. شلون تبيها ما تتكلم وهي قلبها يعورها عشان ضناها هتدخلها السجن.. إللي جرب السجن هو إللي هيحس إنه ما في أصعب منه، خاصة لما يكون مظلومًا.. إيش حال أنا إللي أحط أمي في السجن، يا كبرها عند الله“.

وأوضحت:“أتمنى يا حلا تشترين عطرًا حق أمك وتودينه هدية، وتبشرينا بشارة تُسعد قلوبنا كلنا، لأنني أنا فعلًا قلبي يعورني لأنها أم.. على بالكم لو بنتي أنا في نفس الموقف، على بالكم راح أغفرلها .. حشا عليَّ ما أغفرلها، أفضح أمي على شنو“.

واختتمت حديثها، قائلة:“كلنا ندري أنها مسكينة وضايعة وسط الأهل، لكن ما أحط أمي في السجن.. صعبة دخلة السجن، مو هينة، وسنة بحالها.. ليش عشان الفلوس؟!“.

وكانت الفنانة البحرينية زينب العسكري قد أعربت عن استيائها الشديد من التصريحات الأخيرة لـ“منى سابر“ والدة الفنانة البحرينية ”حلا الترك“ بشأن تبرؤها من ابنتها، وتهييج الرأي العام ضدها بسبب القضية التي رفعتها ضدها، والحكم عليها بالسجن.

وقالت العسكري، عبر مقطع فيديو لها عبر تطبيق ”سناب شات“:“كثير يجيلي تعليقات أنني أتكلم في موضوع حلا الترك ووالدتها.. شوفوا أنا ما أحب أتدخل في أمور مثل هذه لأنني ما أعرف الطرف الثاني شنو هو، وإيه المشاكل التي يعاني منها“.