الأمير هاري يحصل على أول وظيفة منذ انسحابه من الحياة الملكية(صور)

بعد قرار عيش حياة استقلالية برفقة ميغان ماركل وطفلهما بعيدًا عن القصر البريطاني، حصل الأمير هاري مؤخرًا على أول وظيفة رسمية له منذ انسحابه من الحياة الملكية.

وأفادت تقارير اليوم الثلاثاء، أن الإدارة ستكون أول وظيفة للأمير بعد انسحابه من القصر، إذ انضم لشركة ناشئة في وادي السيليكون تهتم بدعم الصحة العقلية، وتبلغ قيمتها مليار دولار.

ووفقًا لمجلة ”بيبول“، سيشغل الأمير منصب مدير أو كبير مسؤولي التأثير في شركة BetterUp الأمريكية، التي تقدم تدريبًا احترافيًا ودعمًا ونصائح للصحة العقلية من خلال تطبيقاتها الخاصة.

وتعتمد الشركة على توظيف معالجين ومدربين تنفيذيين في الولايات المتحدة وبريطانيا يتم إيصالهم بالعملاء لتقديم التدريب النفسي عن طريق الفيديو عبر التطبيق، كما تتعاون مع عدة شركات ومؤسسات كبيرة، بما في ذلك فيسبوك وغوغل وسناب شات وهيلتون بجانب ناسا ووارنر برذرز.

إضافة إلى ذلك، تتعاون BetterUp مع شركة شيفرون للنفط، الأمر الذي يثير الاستغراب بعض الشيء، لأن هاري دائمًا ما يناشد بالحاجة إلى حماية البيئة.

وعن قبوله بهذه الوظيفة، قال الأمير هاري لصحيفة ”وول ستريت جورنال“: ”أنوي أن أساعد في إحداث تأثير في حياة الناس، فالتدريب الاستباقي يوفر إمكانيات لا حصر لها لتطوير الذات وزيادة الوعي وتقديم حياة أفضل من جميع النواحي“.

كما كشف الأمير أنه كان يستخدم تطبيقات الشركة لمدة شهرين، وقال: ”تم إيصالي بمدرب كان بصراحة رائعًا حقًا وقدم نصائح جيدة ومنظورًا جديدًا، وهو أمر ذو قيمة كبيرة“.

وأضاف: ”من الهام فهم أن وجود مشكلة نفسية لا يعني أن المشكلة متعلقة بالجانب الفني، بل تتعلق بما حدث لنا على مدار الحياة، وغالبًا بسبب الصعوبات المالية والمجتمعية.. لا يستطيع الكثيرون التركيز على صحتهم النفسية إلا إذا اضطروا لذلك، ولكني أريد تجنب ذلك ونشر فكرة اللجوء للمساعدة في أي وقت وليس بعد المشكلة فقط“.

وفيما يتعلق بمباشرة دوره، من المتوقع أن يقضي الأمير بعض الوقت في مقر الشركة في سان فرانسيسكو مستقبلا بجانب المشاركة في الاجتماعات والظهور في المناسبات الخاصة في الشركة.

وفي حين رفض المدير التنفيذي للشركة، أليكسي روبيشو، الإفصاح عن راتب الأمير، إلا أنه يذكر أن أصحاب المناصب المشابهة في شركات كاليفورنيا يتلقون رواتب هائلة تصل إلى مئات الآلاف والملايين، كما وصف أليكسي منصب الأمير في الشركة بأنه ”دور مهم وحميمي“.