المشهور السعودي عبدالرحمن المطيري يقول إن السجن زاد حبه للمملكة (فيديو)

ظهر نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبدالرحمن المطيري للمرة الأولى عبر حسابه في ”سناب شات“، من داخل منزله، وذلك منذ خروجه من السجن بعد قضائه فترة عقوبة، إثر مخالفته الإجراءات الاحترازية لفيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد- 19).

وراجت ترجيحات كثيرة بشأن أسباب سجن المطيري وصديقه راكان المسند، واختفاء مشهور ”سناب شات“ المطيري عن حسابه عدة أشهر بعد خروجه من السجن، ليدحض المشهور السعودي في ظهوره الأول ما تم تداوله بشأنه.

وأكد المطيري أن ”ما أصابه كان مجرد عتاب بسيط بين أب وابنه، لكونه كان على خطأ، واستحق العقوبة، لذلك تقبل هذا الإجراء العقابي بكل صدر رحب ورضا“، مشددا على ”أن ما أصابه زاده حبا وفخرا وولاء للمملكة“: ”أنا ما شوف اللي صار مصيبة، ابلغ ما يكون عتاب بسيط بين أب وابنه، اذا شافه على خطأ وجهه وإذا شاف مال عدله قوّمه، واذا شاف فيه نقص أرشده، لذلك تقبلنا هذا العتاب بكل حب وبكل رضا، لاني ادري ان ماصار الا لمصلحتنا، (..) وما زادنا هذا الشي إلا ولاء وفخرا ومحبة لهذا الوطن العظيم، وأنا كل ما أملك وهذا السناب لهذا الوطن“.

وفند ما تم تداوله بشأن تغير ملامحه بعد خروجه من السجن، حيث علق: ”والسوالف كالعادة تكثر والكل يحب يتمصدر ويقول (لن تعرف عبدالرحمن المطيري بعد تغير ملامحه)، رفيقكم مثل ما هو (..) ماتغير شي“.

وأوضح النجم السعودي أنه أتم 28 عاما من عمره، وليس مثلما يظن البعض أنه في الأربعينات أو الثلاثينات، لافتا إلى ”عقد نيته على الزواج، وإبلاغه والدته بذلك“ وهو في السجن.

وختم المطيري حديثه، مشددا مرة أخرى بالقول: ”زبدة الكلام حنة في وطن عظيم حريص على شعبه، وأنا اقول من شي شفته واقع في عدله وقضائه في محاكمه، مافي فرق بين مشهور ولا انسان عادي ولا كبير ولا صغير ولا امير كلنا سواسية، الوطن ادرى بمصلحتك، لذلك تتقبل كل ما يصيبك بكل فخر وكل محبة، لذلك هذا يزيد من ولائك، أنا أشكر كل من اضاف لعبدالرحمن وتكرم على عبدالرحمن من اخوان واهل واصدقاء اللي اكرمتونا (..) نشكر الله عليه (..) وراجعينلكم لسناب على بركة الله“.

وكان متابعون رحبوا بعودة المطيري للظهور في فبراير/شباط الماضي، إثر انتشار صورة له مع المشهور فواز العقيل، وقيل إنها أول ظهور له عقب الأنباء المتداولة حول خروجه من السجن، بعد اختفائه عدة أشهر عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار اختفاء المطيري والمسند تساؤلات رواد مواقع التواصل، قبل أن توضح وزارة الداخلية عبر حسابها في ”سناب شات“، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ملابسات الواقعة، إذ أكدت أن أحد مشاهير ”سناب شات“ وآخرين خالفوا الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ ما أدى إلى فرض عقوبات عليهم.

ولم تذكر الوزارة، المطيري بالاسم، لكنها نشرت عبر حسابها في ”سناب شات“ مقطع فيديو مموها من الحفل، ظهر فيه المطيري وعدد ممن حضروا الحفل الذي نقله الشاب السعودي عبر حسابه في ”سناب شات“.

#عاجل

🚨تطبيق عقوبات مخالفة الاجراءات الوقائية لـ #فيروس_كورونا على احد مشاهير برنامج #سناب_شات ومسؤولين عن حفل وتجمع اقيم في #القصيم. pic.twitter.com/C4lc5z8zP5 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) October 27, 2020

وبالفعل ظهر المطيري والمسند بعدها لتقديم اعتذار عن مخالفتهما إجراءات كورونا، لكنهما عاودا الغياب عن مواقع التواصل، وذلك بعد قيام الداخلية بتطبيق العقوبات المتبعة لمخالفة الإجراءات بحقهما؛ ما يعني أنه تم سجنهما لاحقا، بحسب ناشطين.