دخول الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي للمستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة

أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عن دخوله المستشفى منذ أمس الإثنين، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، تستدعي إجراء قسطرة دماغ يوم غد الأربعاء.

واعتذر الجسمي عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ من متابعيه عن الظهور في الفترة القادمة في مواقع التواصل، نظرًا لظروف صحية طارئة يمر بها.

وأوضح في تغريدته: ”أعزائي أعتذر عن الظهور لفترة في السوشال ميديا، حيث أمر بظرف صحي استدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس، وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدًا، دعواتكم، جميعكم نحب“.

أعزائي

أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا حيث أمر بظرف صحي إستدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غداً

دعواتكم

جميعكم نحب ❤️ — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) March 23, 2021

ولم يكشف الجسمي تفاصيل أكثر بشأن وضعه الصحي، أو الأعراض التي داهمته.