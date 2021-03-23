منوعات

دخول الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 10:01 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 10:10 GMT

دخول الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي للمستشفى لإجراء عملية جراحية دقيقة

أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عن دخوله المستشفى منذ أمس الإثنين، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، تستدعي إجراء قسطرة دماغ يوم غد الأربعاء. واعتذر الجسمي عبر

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عن دخوله المستشفى منذ أمس الإثنين، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، تستدعي إجراء قسطرة دماغ يوم غد الأربعاء.

واعتذر الجسمي عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“ من متابعيه عن الظهور في الفترة القادمة في مواقع التواصل، نظرًا لظروف صحية طارئة يمر بها.

وأوضح في تغريدته: ”أعزائي أعتذر عن الظهور لفترة في السوشال ميديا، حيث أمر بظرف صحي استدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس، وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدًا، دعواتكم، جميعكم نحب“.

ولم يكشف الجسمي تفاصيل أكثر بشأن وضعه الصحي، أو الأعراض التي داهمته.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play