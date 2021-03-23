من الفقر إلى الشهرة.. كيف تحولت وعد العساف من طفلة إلى نجمة مواقع تواصل؟

تمكنت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية وعد العساف من لفت الأنظار إليها، حين أطلت على متابعيها، الذين يزيد عددهم على مليوني متابع، وهي ترتدي الحجاب.

وأعلنت العساف أنها ”اتخذت قرار ارتدائها الحجاب بمفردها وعن قناعة كاملة“، وذلك لأنها ”بدأت تكبر“، مؤكدة أن ”الإنسان لا بد أن يكبر يوما ما وينضج ويتغير؛ لأن هذه هي سنة الحياة“.

فمن هي وعد العساف، التي تمكنت وهي طفلة من تحقيق شهرة الكبار؟

عانت وعد العساف، البالغة 13 عاما، من اليتم بعد وفاة والدها وهي صغيرة، وكذلك من شظف العيش، خاصة مع معاناة والدتها مع الضغط والسكري وارتخاء الأعصاب، ووجود شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتعيش كأي طفلة لديها أمنيات مكدسة، لكن عفويتها جعلت منها نجمة في يوم وليلة.

وبدأت قصة شهرة العساف، وفق ما روتها سابقا لصحيفة ”المدينة“ المحلية، حين فاجأتها خالتها بأحد المنتجات التي كانت ترغب بها، وحين تذوقته قالت ”يووه هذا طعمه مو مثل الإعلان“، ثم قررت أن تقوم بصنع المنتج بنفسها، عبر تصوير مقطع في ”سناب شات“، إذ لم يكن لديها أكثر من 400 متابع، وآنذاك علق نجم مواقع التواصل ياسر الفيصل على تعليق الطفلة على المنتج، مؤيدا لها، ليبدأ عدد متابعيها بالارتفاع.

لكن مقطع الفيديو، الذي شكل تحولا في حياة وعد، جاء حين حاولت تبرير عدم وجود مفرش جديد في غرفة نومها، نظرا للظروف المادية، ليقوم نجم مواقع التواصل تركي الموسى بمشاركة المقطع، مناشدا مساعدتها في مفرش، ليعيد الفنان المعروف فايز المالكي مشاركة المقطع، لتصبح وعد بين ليلة وضحاها واحدة من أشهر نجمات مواقع التواصل في المملكة، وليصل عدد متابعيها إلى مليوني متابع.

وأكدت وعد في مقابلة تلفزيونية سابقة مع برنامج ”سيدتي“ على ”روتانا خليجية“، أنها ”عفوية وبسيطة ولم تنظر لنفسها يوما على أنها طفلة مشهورة، ولا تحب من يمتدح نفسه، وتكره المشاهير المتكبرين والمتصنعين“.

وشددت على أنها ”لا تخاف من الشهرة خاصة مع وجود أشخاص إلى جانبها من عائلتها ومن مشاهير مواقع التواصل، وأنها ستظل مستمرة في طريقها كنجمة على مواقع التواصل“.

وأفصحت وعد العساف أنها ترغب في أن تصبح مصممة أزياء حين تكبر، وأن تمتلك ”بوتيك ميك اب ارتست“ خاصا بها.