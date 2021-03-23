زوج هالة صدقي: تصريحاتها ضدي كذب ولدي مستندات تكشف ذلك

رد سامح زكريا، زوج الفنانة هالة صدقي، على التصريحات التي أدلت بها الأخيرة في أحد اللقاءات التلفزيونية بشأن رفضه الإنفاق على أبنائه وعدم إقامتها أي دعاوى قضائية ضده، متهما إياها بـ“الكذب والافتراء“، خاصة أنها أخذت منه 200 ألف جنيه مصاريف لأبنائه في ديسمبر الماضي، بالإضافة لـ50 ألف جنيه إسترليني، على حد قوله.

وقال سامح زكريا، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“: ”كل التصريحات التي قالتها مدام هالة في برنامج الإعلامي عمرو الليثي وبرنامج الستات مبيعرفوش يكذبوا افتراء وكذب وادعاء علي بالباطل، وأنا أمتلك جميع المستندات الدالة على كذبها فهي تحاول إفشالي بكل الطرق وتشويه سمعتي أمام الرأي العام“.

وأضاف سامح: ”هي ذكرت في كلامها أنني من عائلة بسيطة وهذا شيء يشرفني، في حين أمام القاضي كتبت بخط يدها بأني أمتلك سيارات فارهة وعقارات ضخمة بالساحل الشمالي وفيلات، كل ذلك لكي تحصل من المحكمة على أحكام ضدي، وفي نفس الوقت خرجت بتصريحات مع عمرو الليثي تقول إنها لا تريد مني أي أموال رغم أني دفعت مبلغ 200 ألف جنيه في ديسمبر الماضي مصاريف للأولاد“.

وأكمل: ”عندي جميع المستندات والإيصالات اللازمة التي تؤكد أن هالة حصلت مني على هذا المبلغ، وفي الوقت الذي تؤكد فيه أنها لا تقيم دعاوى ضدي ولا تريد شيئا، فهذا كذب، هناك قضية بالمحكمة يوم 13 و18 تريد مني دفع مبلغ 320 ألف جنيه و50 ألف جنيه إسترليني مصاريف“.

وأوضح في حديثه قائلاً: ”أريد أن أعرف شيئا، لماذا تشوهين صورتي بهذا الشكل أمام الرأي العام وتقولين إني لم أنفق؟ أرجوكم ساعدوني وشكرا“.

وتطرق زوج هالة صدقي للحديث عن عدم تقديرها للوضع الإنساني الذي مر عليه قبل فترة، بسبب مرض والده ودخوله العناية المركزة، مبينا أنها لم تراعِ ذلك الظرف وقامت برفع دعوى قضائية ضده.

واختتم بقوله إن مصاريف العناية المركزة باهظة لكنها طالبته بنفقة خاصة ونفقة مدارس، معربا عن دهشته من فعلها في ذلك الموقف رغم معرفتها بكافة التكاليف.

وفي وقت سابق، قال سامح زكريا، في منشور عبر حسابه في موقع فيسبوك، إن هالة أم عظيمة وأصيلة، وذلك بعدما كانت أول من وقفت بجوار والده المريض والمتواجد فى العناية المركزة، ومجهودها الكبير فى توفير أكياس دم لوالده، متجاهلة تماما أزمة النسب والقضايا المنظورة فى المحاكم بينهما.

وكانت هالة صدقي قد أعلنت في وقت سابق أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها سامح سامي ومحاميه صالح السقا الذي ”شهّر بها“، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عنها.

وأضافت أن كل ما ذكره زوجها عنها في حديثه في أحد البرامج، الذي تضمن أنها ليس لديها القدرة على الإنجاب، كلام ليس له أساس من الصحة.

وقالت الفنانة هالة صدقي إنها احترمت اختيار زوجها أنه يريد السفر إلى أمريكا لكن رفضت أن تسافر معه، وتحملت 5 سنوات ”إهانات وسباباً“ على فيسبوك، لكن آن الوقت لكي تتحدث ولن تتنازل عن حقها، وفق تعبيرها.

وكانت هالة صدقي قد أنجبت من زوجها سامح سامي، طفلين توأمين، يبلغان من العمر 10 سنوات.