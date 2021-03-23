الفنان شريف دسوقي: دخلت مصحة نفسية بسبب زوجتي

خرج الفنان المصري شريف دسوقي عن صمته للرد على الشائعات التي طالته مؤخرا وأثارت ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا، بشأن إصابته بمرض نفسي ألزمه دخول مستشفى الأمراض النفسية والعقلية وطرده من المسلسلات بسبب تصويره وهو مخمور.

وقال شريف دسوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه ”الحكاية“، إن دخوله مستشفى الأمراض النفسية والعقلية كان قبل 20 عاما عقب انفصاله عن زوجته.

وأكد أنه وقتها تعرض لصدمة شديدة ألزمته دخول المستشفى للعلاج خاصة وأنه كان يحبها كثيرا، ولم يكن دخوله في الفترة الحالية كما يتردد على بعض المواقع، على حد قوله.

وأضاف شريف دسوقي أنه ولد في عائلة فنية، حيث أن والده كان مديرا لفرقة إسماعيل ياسين المسرحية وأنه تعلم على أيدي عظماء عالم التمثيل، مشيرا إلى أنه عندما كبر وجد عمته هي الفنانة الكبيرة زينات صدقي وخاله الفنان عبد الفتاح القصري، وأن تعليمه للفن جاء ذاتيا.

وعن ما تردد أيضا بشأن بتر قدمه، أشار شريف دسوقي: ”هذه شائعة غير صحيحة، فخلال تصويري أحد المسلسلات أصبت بجرح بسيط خلال العمل ونقلت إلى المستشفى دون أن أجد أي شخص من العاملين بجواري واكتشفت أنني مصاب بالسكر والضغط وأتعالج حاليا“.

واستأنف قائلا: ”لم أحصل على أجري في المسلسل رغم أنني أصبت خلال العمل وقيل إنهم استغنوا عني وأبعدوني عن العمل؛ وأن المنتجين يطردوني من المسلسلات بسبب ذهابي سكرانا، كيف هذا وأنا خريج مدرسة إسماعيل ياسين وتربيت أن المسرح جامع وكنيسة“.

وتابع: ”زعلت من الدكتور أشرف ذكي، نقيب الفنانين، محدش وقف جمبي لما كانت ظروفي صعبة، ومن حقي أزعل من أخويا الكبير“.

يذكر أن شريف دسوقي قدم آخر أعماله من خلال فيلم ”وقفه رجاله“، وشاركه البطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب ومحمد سلام وأمينة خليل، من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي ومن إنتاج تامر مرسي.