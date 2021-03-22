اشتهرت بتقديم النصائح "الجنسية".. تكريم ليدي سمارا يثير جدلا واسعا في تونس (صور)

أثار تكريم المدونة التونسية ”ليدي سمارا“ في معرض الكتاب بالعاصمة تونس جدلا واسعا وتساؤلات حول الأسباب التي جعلت إدارة المعرض تكرم المدونة التي اشتهرت في تونس بلباسها الجريء، وتقديمها نصائح حول اللباس والإثارة والجنس.

واستنكر نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تكريم ”ليدي سمارا“، وهاجموا المسؤولين عن معرض الكتاب، متسائلين عن علاقة هذه المدونة بالكتاب.

وتساءلت الناشطة السياسية فاطمة المسدي، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك جاء فيها: ”هذه دكتورة؟ لا.. أديبة؟ لا.. شاعرة؟ لا.. ناقدة؟ لا.. فيلسوفة؟ لا.. كاتبة ؟ لا… ”.

وأضافت المسدي في تدوينتها: “ صدقوني لا أعلم كيف سأخبركم عن محتوى صفحتها على انستغرام.. لا يهمني ما تقوم به، لكن أن يتم تكريمها فهذا أمر محير“.

وقال الناشط في المجتمع المدني أحمد الدشراوي، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك: ”معرض تونس للكَلَب.. سامحوني للأدب والكتاب، يكرم العملاقة الأديبة والكاتبة والشاعرة والروائية.. الدكتورة ليدي سمارة وذلك لمجهوداتها الجبارة في تطوير الفكر التنويري..“

وأضاف الدشراوي في تدوينته: ”يجب أن نضع على تونس لافتة ونقول إننا بصدد إصلاحها.. البلد قاموا بترذيله“.

وقالت الإعلامية نور الشمس، في تدوينة نشرتها على صفحتها في فيسبوك:“ ابتذال يجتاح كل المجالات، ثقافة الرداءة تغزو هذا الوطن.. رائحة العفن تخنق كل نفس يؤمن بالرقي.. اللايدي سمارة ثقافة كاملة ”.

وجاء في تدوينة نشرها الناشط في المجتمع المدني أسامة فرحات: ”اليوم.. يوم مميز في تاريخ الثقافة التونسية، يوم مميز للكتاب والكاتبين، اليوم تم تكريم لايدي سمارة، صاحبة آراء وأفكار جد ممتازة وثورية على كل العادات“.

وأضاف فرحات في تدوينته: ”لايدي سمارا تقول من لا يملك المال لا قيمة له.. تم تكريمها في معرض الكتاب.. كل الشكر لهذا الإنجاز ”.